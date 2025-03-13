Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Negara Asia Tenggara Hari Ini: Timnas Indonesia Dipepet Malaysia, Ditinggalkan Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |17:08 WIB
Update Ranking FIFA Negara Asia Tenggara Hari Ini: Timnas Indonesia Dipepet Malaysia, Ditinggalkan Vietnam!
Timnas Indonesia kini menempati peringkat 131 dunia satu strip di atas Malaysia. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA negara Asia Tenggara hari ini, Kamis (13/3/2025) akan diulas Okezone. FIFA terakhir kali merilis ranking FIFA pada 19 Desember 2024. Dalam rilis tersebut, Timnas Indonesia menempati peringkat 127 dunia.

Namun, dari Desember 2024 hingga Maret 2025, laman football-ranking.com melalukan perhitungan real time. Hasil yang didapat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 juga masuk perhitungan di atas.

Mees Hilgers berupaya antar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)
Mees Hilgers berupaya antar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)

Alhasil dari Desember 2024 hingga Maret 2025, Timnas Indonesia turun empat posisi dari peringkat 127 ke 131 dunia. Penurunan ini masih menempatkan Timnas Indonesia sebagai negara dengan peringkat tiga teratas di Asia Tenggara.

Posisi puncak untuk sementara ditempati Thailand yang menempati peringkat 98 dunia, kemudian disusul Vietnam (112). Di bawah Timnas Indonesia ada Malaysia (132), Filipina (147) dan Singapura (161).

1. Potensi Melesat ke Peringkat 120 Dunia

Meski begitu, Timnas Indonesia berpotensi melesat ke posisi 120 dunia. Timnas Indonesia melesat 11 posisi jika menang atas Timnas Australia di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025.

Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Australia menghasilkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA. Jika hitung-hitungan di atas kertas, skuad asuhan Patrick Kluivert bisa melesat ke peringkat 120 dunia!

 

Halaman:
1 2
      
