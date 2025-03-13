Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Remehkan 2 Negara Langganan Piala Dunia: Cuma Jepang yang Levelnya di Atas Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |16:40 WIB
Mees Hilgers Remehkan 2 Negara Langganan Piala Dunia: Cuma Jepang yang Levelnya di Atas Timnas Indonesia!
Mees Hilgers sebut hanya Timnas Jepang yang levelnya di atas Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Mees Hilgers, meremehkan kualitas dua negara langganan Piala Dunia, Australia dan Arab Saudi. Ia menilai ketimbang peserta lain di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya Jepang yang levelnya di atas Timnas Indonesia

“Kecuali Jepang, saya menilai lawan-lawan yang kami hadapi, kami memiliki kualitas pemain yang lebih baik. Saya tidak mau berbicara tentang tim lain, namun saya sangat percaya kepada tim kami,” kata Mees Hilgers, Okezone mengutip dari laman resmi FIFA, Kamis (13/3/2025).

Mees Hilgers berduel dalam laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
Mees Hilgers berduel dalam laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia. (Foto: AFC)

“Ketika saya melihat kualitas kami, saya pikir kami memiliki peluang yang bagus (untuk lolos Piala Dunia 2026),” lanjut pemegang dua caps bersama Timnas Indonesia ini.

1. Kualitas Pemain Timnas Indonesia di Atas Arab Saudi, Bahrain dan China

Mees Hilgers tidak asal bicara. Secara kualitas pemain, Timnas Indonesia lebih baik atas Arab Saudi, Bahrain dan China. Sementara dengan Timnas Australia, pemain Timnas Indonesia bisa dibilang setara jika tak mau disebut sedikit lebih baik.

Saat ini pemain-pemain Timnas Indonesia berkarier di kompetisi teratas Eropa. Beberapa di antaranya Jay Idzes yang berkarier di Venezia, Mees Hilgers (FC Twente), Kevin Diks (FC Copenhagen), Ragnar Oratmangoen (FCV Dender) dan banyak lagi.

Mereka pun berkesempatan mentas di kompetisi antarklub Eropa. Mees Hilgers yang membela FC Twente, tampil full time menghadapi Manchester United dan Fenerbahce di Liga Europa 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190482/timnas_malaysia-4E5F_large.jpg
Ranking FIFA Timnas Malaysia Merosot Setelah Dihukum FIFA Kalah 0-3, Disalip Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190463/shin_tae_yong-S3fi_large.jpg
3 Pelatih Pecatan Timnas Indonesia yang Wajib Dibayar Uang Kompensasinya oleh PSSI di Tahun 2025, Nomor 1 Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190460/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-UmiT_large.jpg
John Herdman Tolak Honduras demi Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190422/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_setelah_timnas_malaysia_kalah_wo_0_3_malaysiant-2Har_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia Dihukum FIFA Kalah WO 0-3: Melesat Tajam?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656839/indonesia-panen-medali-di-sea-games-2025-dayung-pencak-silat-dan-panahan-antar-merah-putih-ke-65-emas-pqv.webp
Indonesia Panen Medali di SEA Games 2025: Dayung, Pencak Silat, dan Panahan Antar Merah Putih ke 65 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/edgar_xavier_marvelo_memutuskan_pensiun_dari_wushu.jpg
Hattrick Emas SEA Games, Edgar Xavier Marvelo Resmi Pensiun di Usia 27 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement