Mees Hilgers Remehkan 2 Negara Langganan Piala Dunia: Cuma Jepang yang Levelnya di Atas Timnas Indonesia!

Mees Hilgers sebut hanya Timnas Jepang yang levelnya di atas Timnas Indonesia. (Foto: AFC)

PEMAIN Timnas Indonesia, Mees Hilgers, meremehkan kualitas dua negara langganan Piala Dunia, Australia dan Arab Saudi. Ia menilai ketimbang peserta lain di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya Jepang yang levelnya di atas Timnas Indonesia

“Kecuali Jepang, saya menilai lawan-lawan yang kami hadapi, kami memiliki kualitas pemain yang lebih baik. Saya tidak mau berbicara tentang tim lain, namun saya sangat percaya kepada tim kami,” kata Mees Hilgers, Okezone mengutip dari laman resmi FIFA, Kamis (13/3/2025).

Mees Hilgers berduel dalam laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia. (Foto: AFC)

“Ketika saya melihat kualitas kami, saya pikir kami memiliki peluang yang bagus (untuk lolos Piala Dunia 2026),” lanjut pemegang dua caps bersama Timnas Indonesia ini.

1. Kualitas Pemain Timnas Indonesia di Atas Arab Saudi, Bahrain dan China

Mees Hilgers tidak asal bicara. Secara kualitas pemain, Timnas Indonesia lebih baik atas Arab Saudi, Bahrain dan China. Sementara dengan Timnas Australia, pemain Timnas Indonesia bisa dibilang setara jika tak mau disebut sedikit lebih baik.

Saat ini pemain-pemain Timnas Indonesia berkarier di kompetisi teratas Eropa. Beberapa di antaranya Jay Idzes yang berkarier di Venezia, Mees Hilgers (FC Twente), Kevin Diks (FC Copenhagen), Ragnar Oratmangoen (FCV Dender) dan banyak lagi.

Mereka pun berkesempatan mentas di kompetisi antarklub Eropa. Mees Hilgers yang membela FC Twente, tampil full time menghadapi Manchester United dan Fenerbahce di Liga Europa 2024-2025.