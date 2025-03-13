Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Pemain Termahal dalam Sejarah Bermimpi Bawa Timnas Indonesia Juara Piala Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |16:10 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Pemain Termahal dalam Sejarah Bermimpi Bawa Timnas Indonesia Juara Piala Dunia!
Pemain asuhan Patrick Kluivert, Mees Hilgers, bermimpi membawa Timnas Indonesia juara Piala Dunia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, pemain termahal Timnas Indonesia dalam sejarah, Mees Hilgers, bertekad memenangkan trofi Piala Dunia bersama skuad Garuda. Pemain yang memiliki harga pasaran 9 juta euro itu mengaku memenangkan trofi Piala Dunia lebih bergengsi ketimbang juara Liga Champions.

“Saya pikir sebagai pemain impian terbesar adalah memenangkan trofi Piala Dunia. Bagi saya, memenangkan Piala Dunia lebih istimewa ketimbang meraih trofi Liga Champions,” kata Mees Hilgers, Okezone mengutip dari laman resmi FIFA, Kamis (13/3/2025).

Mees Hilgers bermimpi bawa Timnas Indonesia juara Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)
Mees Hilgers bermimpi bawa Timnas Indonesia juara Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)

“Trofi Piala Dunia ditujukan kepada negara dan bangsa Anda. Hal itu otomatis membuat semua orang bangga, termasuk diri Anda sendiri maupun keluarga Anda,” lanjut bek yang merasakan debut bersama tim senior FC Twente di usia 19 tahun ini.

1. Mees Hilgers Wajib Lebih Dulu Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia

Namun, sebelum bermimpi memenangkan trofi Piala Dunia, Mees Hilgers mesti membawa Timnas Indonesia lolos ke ajang empat tahunan tersebut. Saat ini Timnas Indonesia dalam trek tepat lolos Piala Dunia 2026.

Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka. Timnas Indonesia hanya terpaut satu poin dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia mesti memanfaatkan empat laga sisa Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan sebaik-baiknya. Jika meraup 7-9 poin tambahan di empat laga sisa Grup C, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar.

 

