SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Media Australia Ketakutan Socceroos Gagal Lolos Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |15:26 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Media Australia Ketakutan Socceroos Gagal Lolos Piala Dunia 2026!
Timnas Indonesia dan Timnas Australia sama-sama berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
MEDIA Australia,  Sydney Morning Herald, ketakutan Timnas Australia gagal lolos Piala Dunia 2026. Ketakutan itu semakin nyata jelang laga matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

Sydney Morning Herald menyebut pemilihan pemain akan sangat krusial bagi Timnas Australia dalam laga Maret 2025, yang mana dipertemukan dengan Timnas Indonesia (kandang, 20 Maret 2025) dan China (tandang, 25 Maret 2025).

Tony Popovic sering buat eksperimen. (Foto: Socceroos)
Tony Popovic sering buat eksperimen. (Foto: Socceroos)

Ironisnya, pelatih Timnas Australia Tony Popovic sering membuat blunder dalam melakukan pemanggilan pemain. Kondisinya semakin parah karena Timnas Australia dilanda badai cedera saat ini.

1. Timnas Australia Dilanda Badai Cedera

Saat ini sudah ada tiga bek andalan Timnas Australia yang dipastikan absen melawan Timnas Indonesia. Mereka ialah Harry Souttar, Alessandro Circatti dan Hayden Matthews.

Kondisi ini menyulitkan Timnas Australia yang sedang berjuang lolos Piala Dunia 2026. Meski kini duduk di posisi dua klasemen yang menjadi batas akhir tim lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Australia hanya unggul satu angka dari Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China di posisi tiga, empat, lima dan enam

“Pemilihan pemain akan menentukan peluang Timnas Australia ke Piala Dunia,” tulis Sydney Morning Herald dalam judul artikel yang mereka buat, Kamis (13/3/2025).

 

