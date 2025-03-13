Daftar Staf Pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia: Ada Mantan Juara Euro 1988!

BERIKUT daftar staf pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Pria asal Belanda itu akan dibantu oleh dua asisten yakni Denny Landzaat dan Alex Pastoor.

Kluivert direkrut PSSI untuk menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat pada Januari 2025. Kini, pria berusia 48 tahun itu siap untuk memimpin Timnas Indonesia di dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025.

1. Staf

Tentu saja, Kluivert tidak akan bekerja sendirian. Ia sudah pasti akan dibantu oleh Landzaat dan Pastoor selaku asisten.

Kemudian, ada pula Gerald Vanenburg dan Sjoerd Woudenberg. Keduanya akan bertugas mendampingi Kluivert sebagai pelatih.

Vanenburg merupakan anggota Timnas Belanda yang juara Euro 1988. Sedangkan, Woudenberg adalah pelatih kiper yang sudah malang melintang di berbagai tim.

2. Baru

Selain empat nama itu, PSSI mengumumkan enam orang lagi untuk membantu Kluivert. Mereka adalah pelatih fisik Quentin Jacoba serta dua orang fisioterapis, yakni Leo Echteld dan Chesley ten Oever.

Kemudian, Jordy Kluitenberg ditunjuk sebagai video analis. Lalu, ada pula dua orang team developer yang terdiri dari Bram Verbruggen dan Regi Blinker.