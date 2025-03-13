Bikin Takut Timnas Indonesia? Media Australia Tegaskan Timnas Australia Pernah Kalahkan Argentina di Sydney Football Stadium!

Media Australia lempar psywar ke Timnas Indonesia jelang bentrok lawan Timnas Australia. (Foto: PSSI)

MEDIA Australia, Socceroos, melempar psywar kepada Timnas Indonesia yang akan menjadi lawan Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB. Socceroos membagikan enam momen terbaik Timnas Australia selama tampil di Sydney Football Stadium.

Dari enam momen terbaik yang ditampilkan, salah satunya menunjukan skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- pernah mengalahkan Timnas Argentina di laga uji coba yang dilangsungkan pada 1988, atau dua tahun setelah La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- juara Piala Dunia 1986.

1. Timnas Australia Hajar Argentina 4-1

Media Australia pamer Timnas Australia pernah menang 4-1 atas Argentina pada 19988. (Foto: Socceroos)

Secara luar biasa, Australia yang saat itu berada di bawah naungan Federasi Sepakbola Oseania (OFC) menang 4-1. Laga yang disaksikan 18.985 penonton itu menjadi satu-satunya kemenangan Australia atas Argentina sepanjang sejarah.

Lima tahun berselang, Australia dan Argentina kembali bertemu di playoff antarkonfederasi Piala Dunia 1994 yang digelar pada 1993. Hasilnya setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 1-1.

Lantas, siapa yang akhirnya lolos ke Piala Dunia 1994? Diego Maradona dan kawan-kawan memastikan lolos ke Piala Dunia 1994 setelah menang 1-0 atas Australia di kandang sendiri.

Selain duel melawan Argentina, Timnas Australia pernah bermain 2-2 dengan Santos (uji coba), menumbangkan Kanada 2-1 (playoff Piala Dunia 1994), menghancurkan Kepulauan Solomon 7-0 (Kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Oseania) serta mempermalukan UEA 2-0 (Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia).