HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Ngamuk Pelatih Bahrain Sindir Timnas Indonesia: Kami seperti Melawan Wasit!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |21:34 WIB
Masyarakat Indonesia Ngamuk Pelatih Bahrain Sindir Timnas Indonesia: Kami seperti Melawan Wasit!
Dragan Talajic bikin emosi masyarakat Tanah Air jelang Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia mengamuk setelah pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, menyindir Timnas Indonesia. Akun Instagram @nusantara-ballers menyebut Timnas Indonesia seperti melawan wasit jelang menjamu Timnas Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB.

1. Wasit Ahmed Al Kaf Rugikan Timnas Indonesia

Sekadar diketahui, Timnas Bahrain sempat diuntungkan wasit Ahmed Al Kaf saat menjamu Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024. Saat itu, Ahmed Al Kaf hanya memberi masa injury time enam menit di ujung pertandingan.

Ahmed Al Kaf (paling kiri) saat memimpin laga Bahrain vs Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
Ahmed Al Kaf (paling kiri) saat memimpin laga Bahrain vs Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Namun, ketika pertandingan memasuki menit 90+6, Ahmed Al Kaf tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Padahal, jika wasit mengakhiri pertandingan saat itu, Timnas Indonesia bakal menang 2-1 atas Bahrain.

Sayangnya Ahmed Al Kaf membiarkan laga terus berjalan sampai Bahrain mencetak gol penyama kedudukan 2-2 di menit 90+9. Setelah Timnas Bahrain mencetak gol di atas, Ahmed Al Kaf akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Masyarakat Indonesia kesal dengan sindiran pelatih Bahrain kepada Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)
Masyarakat Indonesia kesal dengan sindiran pelatih Bahrain kepada Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)

“Kami seperti melawan wasit. Tidak akan pernah lupa dengan 90+6=99,” tulis akun @nusantara.ballers.

Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Kalimat itu mungkin cocok ditujukan kepada unggahan akun @nusantara.ballers. Akun ini kesal kepada ucapan Dragan Talajic saat diwawancara media lokal Bahrain.

 

