Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Australia pada 20 Maret 2025: Naik 11 Posisi?

Timnas Indonesia bisa naik 11 posisi di ranking FIFA jika menang atas Timnas Australia. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Timnas Australia di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025 akan diulas Okezone. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia memang kalah jauh dari skuad Socceroos -julukan Timnas Australia.

Namun, jika ukurannya materi pemain dan kondisi terkini, Timnas Indonesia tidak kalah dari sang calon lawan. Pemain termahal di skuad Timnas Indonesia saat ini adalah Mees Hilgers yang harga pasarannya mencapai 9 juta euro.

1. Harga Pasaran Pemain Timnas Indonesia Jauh Lebih Mahal ketimbang Timnas Australia

Bek Timnas Australia Harry Souttar absen melawan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Sementara di skuad Timnas Australia, pemain termahalnya adalah Harry Souttar (8 juta euro). Namun, Harry Souttar tak bisa main melawan Timnas Indonesia karena cedera. Alhasil, pemain termahal di skuad Socceroos adalah Riley McGree yang memiliki harga pasaran 3 juta euro.

Namun, kabar terbaru Riley McGree juga cedera sehingga pemain termahal di skuad Timnas Australia saat ini adalah Aiden O'Neill (3 juta euro). Kondisi terkini juga memperlihatkan ada peluang Timnas Indonesia menang atas Australia.

Di klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka. Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

2. Menang Langsung Melesat 11 Posisi?

Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 20,76 poin jika menang atas Australia. Tambahan 20,76 poin membuat perolehan angka Timnas Indonesia melonjak menjadi 1151.26 angka.