HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Jordy Kluitenberg, Sosok yang Diisukan Jadi Video Analis Timnas Indonesia Tengah OTW ke Tanah Air

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |20:31 WIB
Profil Jordy Kluitenberg, Sosok yang Diisukan Jadi Video Analis Timnas Indonesia Tengah OTW ke Tanah Air
Jordy Kluitenberg dikabarkan masuk tim pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kluitenberg)
A
A
A

PROFIL Jordy Kluitenberg menarik diulas. Sebab, sosok yang diisukan jadi video analis Timnas Indonesia ini tengah OTW ke Tanah Air.

Dikabarkan, Jordy Kluitenberg terbang ke Indonesia bersama 2 asisten pelatih Timnas Indonesia, yakni Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Kedua asisten Patrick Kluivert itu diketahui akan datang ke Indonesia pada hari ini, Rabu (12/3/2025).

Jordy Kluitenberg

1. Jordy Kluitenberg Ikut Terbang ke Indonesia

Ya, Jordy Kluitenberg dikabarkan ikut staf pelatih Timnas Indonesia terbang ke Tanah Air. Dalam perjalanan itu, selain Alex Pastoor dan Denny Landzaat, ada juga Quentin Jakoba.

Mereka siap menyusul Patrick Kluivert yang sudah tiba di Indonesia lebih dahulu pada Minggu 9 Maret 2025. Dia datang ke Tanah Air bersama penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff.

Kabar Jordy Kluitenberg yang ikut rombongan staf pelatih Timnas Indonesia ke Tanah Air langsung curi perhatian. Kehadirannya tentu saja bisa membuat skuad Garuda makin matang dalam mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

 

