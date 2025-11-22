Media Inggris Tak Sabar Lihat Dampak Kehadiran Bintang Timnas Indonesia Ole Romeny di Oxford United

MEDIA Inggris tak sabar lihat dampak dari kehadiran bintang Timnas Indonesia, Ole Romeny, di Oxford United. Sang pemain sudah mulai bisa bergabung ke klub usai rehat sejenak karena cedera.

Hal itu diungkap media Inggris, This Is Oxfordshire. Mereka yakin Ole bisa memberikan impak besar setelah pulih sepenuhnya dari cedera.

1. Ole Romeny Menepi Cukup Lama

Ole Romeny diketahui sedang menjalani pemulihan setelah mengalami cedera cukup parah di turnamen pramusim Piala Presiden pada Juli 2025 lalu. Striker berusia 25 tahun itu mengalami cedera kaki hingga harus menepi cukup lama.

Namun, perlahan pemulihannya memasuki tahap akhir. Ole bahkan sudah diperbolehkan untuk membela Timnas Indonesia pada awal Oktober lalu. Dia juga sudah merumput sekali bersama Oxford United pada awal November meski hanya bermain sembilan menit.

“Pemain depan itu kembali beraksi melawan Stoke City, dengan tampil selama sembilan menit dari bangku cadangan tetapi tetap berada di ruang istirahat selama perjalanan ke markas West Bromwich Albion akhir pekan lalu,” tulis This Is Oxfordshire, Sabtu (22/11/2025).