HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2024-2025: Lecce vs AC Milan 2-3, Inter Milan vs Monza 3-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |05:41 WIB
Hasil Liga Italia 2024-2025: Lecce vs AC Milan 2-3, Inter Milan vs Monza 3-2
Inter Milan menang atas Monza di Liga Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/inter)
A
A
A

SEBANYAK empat pertandingan pekan ke-28 Liga Italia 2024-2025 baru saja dimainkan pada Sabtu 8 Maret 2025 hingga Minggu (9/3/2025) dini hari WIB. Sejumlah hasil menarik pun tercipta, seperti AC Milan yang menang atas Lecce hingga Inter Milan yang juga meraih hasil positif saat berjumpa Monza.

1. Lecce vs AC Milan

Bermain di Via del Mare, Lecce, Italia, AC Milan berhasil memetik kemenangan tipis atas tim tuan rumah. Tepatnya pasukan Sergio Conceicao itu menang dengan skor 3-2.

Dalam laga tersebut, Milan berhasil comeback usai sempat tertinggal 0-2 dari Lecce. Dua gol dari tim tuan rumah dicetak oleh Nikola Krstovic di menit ke-7 dan 59.

Rossoneri –julukan Milan– baru bisa membalas dan menciptakan gol pertama di menit 68 berkat gol bunuh diri Antonino Gallo. Lalu dua gol kemenangan Milan disumbangkan oleh Christian Pulisic pada menit 73 (P) dan 81.

Lecce vs AC Milan. (Foto: Instagram/acmilan)
Lecce vs AC Milan. (Foto: Instagram/acmilan)

Berkat epic comeback itu, Milan pulang dengan membawa tiga poin penting. Kini Milan menduduki peringkat delapan dengan 44 poin, sementara Lecce mendekati zona degradasi, tepatnya di posisi 16 dengan 25 angka.

2. Inter Milan vs Monza

Kemenangan juga dirasakan tetangga Milan, yakni Inter saat menyambut Monza di Stadion Giuseppe Meazza. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Inter juga menang dengan skor 3-2.

Skenario tertinggal lebih dulu dengan skor 0-2 juga dirasakan Inter. Sebab tim berjuluk Nerazzurri itu dua kali kebobolan duluan gara-gara Samuele Birindelli di menit 32 dan Keita Balde pada menit 44.

 

