Hasil Como 1907 vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025: Imbang 1-1, Jay Idzes Dkk Selamat Berkat Penalti

COMO – Hasil Como 1907 vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Sabtu (8/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol Como dihasilkan Jonathan Ikone (49’). Venezia menyamakan skor secara dramatis lewat penalti Christyan Gytkjaer (90+5').

Como 1907 vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 (Foto: X/@SerieA)

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan sengit sejak menit-menit awal. Como mendapat peluang di menit ke-11 ketika tendangan Gabriel Strefezza bisa diselamatkan Ionut Radu. Serangan tuan rumah terus meningkat.

Di menit ke-21, sundulan Ivan Smolcic dari dalam kotak penalti kembali diselamatkan Radu. Venezia membalas di menit ke-30. Sayangnya, tendangan mendatar Alessio Zerbin ditepis Jean Butez.

Peluang didapat Como lagi di menit ke-31 tetapi tendangan Lucas da Cunha mengarah tepat ke tangkapan Radu. Upaya Nico Paz di menit ke-33 juga terlalu pelan sehingga mudah diamankan.

Venezia membalas via upaya Fali Cande di menit ke-36 yang bisa diselamatkan Butez. Dari tendangan penjuru, lagi-lagi sang kiper menyelamatkan gawangnya dari sundulan Alfred Duncan. Skor 0-0 bertahan hingga rehat.