Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Terpaut 6 Poin dari Inter Milan, Juventus Calon Kuat Juara Liga Italia 2024-2025?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |06:09 WIB
Terpaut 6 Poin dari Inter Milan, Juventus Calon Kuat Juara Liga Italia 2024-2025?
Terpaut enam poin dari Inter Milan, Juventus jadi salah satu calon juara Liga Italia 2024-2025 (Foto: Juventus)
A
A
A

TERPAUT enam poin dari Inter Milan, Juventus calon kuat juara Liga Italia 2024-2025? Persaingan scudetto memanas usai giornata 27.

Pekan ini diwarnai dengan duel akbar antara Napoli vs Inter Milan di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Minggu 3 Maret 2025 dini hari WIB. Kedua kesebelasan tengah bersaing sengit di classifica.

1. Imbang

napoli vs inter milan foto inter milan

Potensi salah satu atau bahkan kedua kesebelasan hilang poin sangat tinggi. Benar saja, duel tersebut berakhir dengan skor 1-1.

Inter masih bertengger di puncak dengan nilai 58. Sementara, Napoli mengintip di posisi dua dengan raihan 55 poin dan Atalanta, yang ditahan Venezia FC 0-0, mengumpulkan 55 angka.

2. Menang

Hilang poinnya tiga kesebelasan teratas dimanfaatkan betul oleh Juventus. Berlaga di Stadion Allianz, Selasa (4/3/2025), Bianconeri menang 2-0 atas Hellas Verona.

Kedua gol dicetak oleh Khephren Thuram (72’) dan Teun Koopmeiners (90’). Berkat hasil itu, Juventus mengoleksi 52 poin. Mereka nangkring di urutan empat dengan jarak enam angka dari Inter.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652847/iba-world-mens-boxing-championship-2025-hadir-di-vision-saatnya-nonton-aksi-petinju-dunia-oyl.webp
IBA World Menâs Boxing Championship 2025 Hadir di VISION+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/inter_milan.jpg
Kontras Drastis! Inter Menggila, Liverpool Terpuruk Jelang Duel Panas Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement