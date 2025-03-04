Terpaut 6 Poin dari Inter Milan, Juventus Calon Kuat Juara Liga Italia 2024-2025?

Terpaut enam poin dari Inter Milan, Juventus jadi salah satu calon juara Liga Italia 2024-2025 (Foto: Juventus)

TERPAUT enam poin dari Inter Milan, Juventus calon kuat juara Liga Italia 2024-2025? Persaingan scudetto memanas usai giornata 27.

Pekan ini diwarnai dengan duel akbar antara Napoli vs Inter Milan di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Minggu 3 Maret 2025 dini hari WIB. Kedua kesebelasan tengah bersaing sengit di classifica.

1. Imbang

Potensi salah satu atau bahkan kedua kesebelasan hilang poin sangat tinggi. Benar saja, duel tersebut berakhir dengan skor 1-1.

Inter masih bertengger di puncak dengan nilai 58. Sementara, Napoli mengintip di posisi dua dengan raihan 55 poin dan Atalanta, yang ditahan Venezia FC 0-0, mengumpulkan 55 angka.

2. Menang

Hilang poinnya tiga kesebelasan teratas dimanfaatkan betul oleh Juventus. Berlaga di Stadion Allianz, Selasa (4/3/2025), Bianconeri menang 2-0 atas Hellas Verona.

Kedua gol dicetak oleh Khephren Thuram (72’) dan Teun Koopmeiners (90’). Berkat hasil itu, Juventus mengoleksi 52 poin. Mereka nangkring di urutan empat dengan jarak enam angka dari Inter.