4 Pemain Timnas Indonesia yang Penampilannya Melempem di Liga 1 Indonesia 2024-2025, Nomor 1 Mandul!

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia yang penampilannya Melempem di Liga 1 Indonesia 2024-2025 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert segera mengumumkan 26-27 pemain yang dipersiapkan menghadapi Timnas Australia dan Timnas Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025.

Disinyalir, nama-nama akan terungkap paling lambat pada Kamis, 13 Maret 2025. Dari 26-27 nama tersebut, beberapa di antaranya berkarier di Liga 1 2024-2025.

Sayangnya, sejumlah pemain langganan Timnas Indonesia yang berkarier di Liga 1 justru melempem. Alhasil, butuh usaha ekstra agar nama-nama ini bisa dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025.

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang penampilannya Melempem di Liga 1 Indonesia 2024-2025:

4. Dimas Drajad (Persib Bandung)

Dimas Drajad terakhir kali masuk skuad Timnas Indonesia pada Oktober 2024, yang dipersiapkan melawan Bahrain dan China. Sayangnya bersama Persib Bandung musim ini, Dimas Drajad tampil standar.

Dari 12 pertandingan Liga 1 2024-2025, Dimas Drajad hanya mengemas dua gol dan dua assist. Dari awal Januari 2025, Dimas Drajad mengalami cedera engkel dan belum kunjung comeback.

3. Hokky Caraka (PSS Sleman)

Hokky Caraka merupakan penyerang utama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dari empat pertandingan bersama Timnas Indonesia saat itu, Hokky Caraka sama sekali gagal mencetak gol.

Kegagalan mencetak gol di Piala AFF 2024 berlanjut ke performa buruk di Liga 1 2024-2025. Bersama PSS Sleman musim ini, Hokky Caraka hanya mencetak tiga gol dan satu assist dari 20 pertandingan.