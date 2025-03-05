Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia yang Penampilannya Melempem di Liga 1 Indonesia 2024-2025, Nomor 1 Mandul!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |11:29 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia yang Penampilannya Melempem di Liga 1 Indonesia 2024-2025, Nomor 1 Mandul!
Hokky Caraka melempem di Liga 1 2024-2025. (Foto: instagram/@hokkycaraka_)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia yang penampilannya Melempem di Liga 1 Indonesia 2024-2025 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert segera mengumumkan 26-27 pemain yang dipersiapkan menghadapi Timnas Australia dan Timnas Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025.

Disinyalir, nama-nama akan terungkap paling lambat pada Kamis, 13 Maret 2025. Dari 26-27 nama tersebut, beberapa di antaranya berkarier di Liga 1 2024-2025.

Sayangnya, sejumlah pemain langganan Timnas Indonesia yang berkarier di Liga 1 justru melempem. Alhasil, butuh usaha ekstra agar nama-nama ini bisa dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025.

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang penampilannya Melempem di Liga 1 Indonesia 2024-2025:

4. Dimas Drajad (Persib Bandung)

dimas drajad persib bandung vs persija jakarta foto persib bandung

Dimas Drajad terakhir kali masuk skuad Timnas Indonesia pada Oktober 2024, yang dipersiapkan melawan Bahrain dan China. Sayangnya bersama Persib Bandung musim ini, Dimas Drajad tampil standar.

Dari 12 pertandingan Liga 1 2024-2025, Dimas Drajad hanya mengemas dua gol dan dua assist. Dari awal Januari 2025, Dimas Drajad mengalami cedera engkel dan belum kunjung comeback.

3. Hokky Caraka (PSS Sleman)

Hokky Caraka beraksi di laga Barito Putera vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)

Hokky Caraka merupakan penyerang utama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dari empat pertandingan bersama Timnas Indonesia saat itu, Hokky Caraka sama sekali gagal mencetak gol.

Kegagalan mencetak gol di Piala AFF 2024 berlanjut ke performa buruk di Liga 1 2024-2025. Bersama PSS Sleman musim ini, Hokky Caraka hanya mencetak tiga gol dan satu assist dari 20 pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188477/timnas_indonesia-eulw_large.jpg
Media Belanda Tahu Siapa Calon Pelatih Timnas Indonesia Pilihan PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653281/tangerang-10k-hadir-sebagai-destinasi-sport-tourism-baru-gnu.webp
Tangerang 10K Hadir Sebagai Destinasi Sport Tourism Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/bobotoh_diminta_memenuhi_gbla_saat_persib_bandung.jpg
Persib Bandung vs Bangkok United: Bojan Hodak Ajak Bobotoh Penuhi GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement