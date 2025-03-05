Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Jagokan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bikin Penasaran!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |10:09 WIB
5 Negara yang Jagokan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bikin Penasaran!
Timnas Indonesia didukung 5 negara untuk lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara yang mendukung Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- hanya terpaut satu angka dari Timnas Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026. Melihat keseriusan PSSI dalam membentuk tim dengan mendatangkan tim kepelatihan top dari Belanda, serta mendaratkan sejumlah pemain keturunan membuat Timnas Indonesia dijagokan lolos Piala Dunia 2026.

Setidaknya ada lima negara yang menjagokan skuad Garuda melaju ke putaran final yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 5 negara yang mendukung Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026:

5. Malaysia

Timnas Malaysia vs Singapura. ig/famalaysia

Pengamat sepakbola asal Malaysia, Faiz Gurun, kagum dengan perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia melihat bertambahnya kuota Piala Dunia 2026 membuka peluang skuad Garuda ambil bagian di putaran final.

"Saya jujur saja sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapat hasil positif. Piala Dunia 2026 bakal bertambah jumlah pesertanya dari 32 ke 48 tim,” kata Faiz Gurun.

4. Vietnam

Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik. VFF

Media Vietnam, The Thao 247, melihat Timnas Indonesia memiliki peluang lolos Piala Dunia 2026. Setidaknya ada tiga faktor kenapa Timnas Indonesia layak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

“Ada tiga faktor yang saat ini dapat membantu Timnas Indonesia (bersaing di Kualifikasi Piala Dunia 2026). Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat,” tulis The Thao 247.

“Ketiga faktor itu dapat membantu Timnas Indonesia mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai tim dari Asia Tenggara, yakni lolos Piala Dunia 2026,” lanjut The Thao 247.

 

Halaman:
1 2
      
