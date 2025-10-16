Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Irit Bicara saat Ditanya Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |20:04 WIB
Erick Thohir Irit Bicara saat Ditanya Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
Erick Thohir irit bicara mengenai pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, irit bicara mengenai pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ia meminta waktu dua hari untuk menjelaskan hal tersebut.

Kabar mengejutkan datang dari dunia sepakbola Tanah Air. PSSI mengakhiri kerjasama dengan pelatih Patrick Kluivert beserta jajaran tim kepelatihannya usai gagal membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

1. Dipecat

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Resmi Diperkenalkan ke Publik

Diketahui, Kluivert dan para tim kepelatihannya seperti Alex Pastoor, Denny Landzaat, Gerald Vanenburg, hingga Frank Van Kempen terikat kontrak hingga 2027. Namun, PSSI dan masing-masing pihak telah sepakat mengakhiri kontrak lebih awal.

"Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Tim Kepelatihan Tim Nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination," tulis pernyataan PSSI dalam laman resminya, Kamis (16/10/2025). 

"Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan Para Pihak di Tim Kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi dua tahun," sambung pernyataan itu. 

2. Minta Waktu

Erick Thohir yang ditemui awak media selepas acara konferensi pers 'Mengenai Peningkatan Anggaran Pelaksanaan SEA Games 2025', Kamis (16/10/2025) sore WIB, belum mau memberi tanggapan soal pemberhentian kerjasama itu. Ia meminta waktu dua hari untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

"Saya enggak mau jawab, nanti itu, ini (tugas sebagai) Menpora," kata Erick kepada awak media, termasuk Okezone di Auditorium Kemenpora, Jakarta pada Kamis (16/10/2025). 

 

