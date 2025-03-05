Timnas Indonesia Cetak Sejarah Bulan Depan? Potensi Lewati Pencapaian April 2024!

TIMNAS Indonesia cetak sejarah di ranking FIFA April 2025? Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berpotensi mencetak sesuatu yang tak pernah digapai sebelumnya jika menang atas Timnas Australia dan Timnas Bahrain di matchday Ketujuh dan Kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 serta 25 Maret 2025.

Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 20,76 poin di ranking FIFA jika menang atas Timnas Australia. Sementara jika menang atas Bahrain, skuad Garuda meraup 16,6 poin tambahan.

1. Potensi Timnas Indonesia Naik 15 Peringkat di Ranking FIFA April 2025

Duel keras Timnas Indonesia vs Timnas Australia pada Sepember 2024. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Jika ditotal, skuad asuhan Patrick Kluivert mendapatkan 37,36 poin tambahan di ranking FIFA April 2025. Perolehan poin Timnas Indonesia pun melonjak tajam dari 1,130.50 menjadi 1,167.86 poin.

Lantas, berapa prediksi kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia pada April 2025 jika memenangkan laga melawan Bahrain dan Australia? Ole Romeny dan kawan-kawan berpotensi naik 15 posisi dari peringkat 130 ke 115 dunia!

Andai ini terjadi, Timnas Indonesia akan mencetak sejarah peningkatan ranking FIFA tertinggi sepanjang sejarah. Sebelumnya rekor dicetak Timnas Indonesia pada ranking FIFA April 2024.

Efek dua kali menang atas Timnas Vietnam di babak kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025, skuad Garuda mendapatkan tambahan 30,04 poin di ranking FIFA. Timnas Indonesia pun melonjak drastis di ranking FIFA, yakni naik dari peringkat 142 ke 134 dunia saat itu.