Curhat Bintang Timnas Indonesia Mees Hilgers yang Kebingungan FC Twente Selalu Kesulitan Menang di Laga Tandang

BINTANG Timnas Indonesia, Mees Hilgers, kebingungan FC Twente selalu kesulitan di laga tandang. Hilgers pun mengaku cukup kebingungan apa yang membuat The Tukkers -julukan FC Twente- kesulitan.

FC Twente bisa dibilang salah satu tim yang cukup kesulitan meraih kemenangan tandang di Eredivisie musim ini. Ambil contoh, Hilgers dkk sama sekali tak meraih kemenangan di lima laga tandang terakhirnya.

1. Kiprah Minor FC Twente

Dari lima laga tandang terakhir itu, FC Twente mengemas dua kekalahan dan tiga imbang. Yang terbaru, Hilgers cs harus bermain imbang 1-1 saat melawat ke markas Groningen pada Minggu 2 Maret 2025.

Terkait hal itu, Mees Hilgers mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi masalah FC Twente. Padahal, para fans selalu memberikan dukungan terbaiknya setiap laga tandang.

"Saya tidak tahu apa penyebabnya,” kata Hilgers, dilansir dari Twente Fans, Rabu (5/3/2025).

“Saya pikir dukungan dari para fans sangat berpengaruh. Bahkan saat bermain tandang, suara mereka lebih keras dari suporter tuan rumah. Jadi, saya benar-benar tidak tahu," sambungnya.