Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Bintang Timnas Indonesia Mees Hilgers yang Kebingungan FC Twente Selalu Kesulitan Menang di Laga Tandang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |10:45 WIB
Curhat Bintang Timnas Indonesia Mees Hilgers yang Kebingungan FC Twente Selalu Kesulitan Menang di Laga Tandang
Mees Hilgers kala membela FC Twente. (Foto: FC Twente)
A
A
A

BINTANG Timnas Indonesia, Mees Hilgers, kebingungan FC Twente selalu kesulitan di laga tandang. Hilgers pun mengaku cukup kebingungan apa yang membuat The Tukkers -julukan FC Twente- kesulitan.

FC Twente bisa dibilang salah satu tim yang cukup kesulitan meraih kemenangan tandang di Eredivisie musim ini. Ambil contoh, Hilgers dkk sama sekali tak meraih kemenangan di lima laga tandang terakhirnya.

Mees Hilgers. (Foto: Instagram/fctwente)

1. Kiprah Minor FC Twente

Dari lima laga tandang terakhir itu, FC Twente mengemas dua kekalahan dan tiga imbang. Yang terbaru, Hilgers cs harus bermain imbang 1-1 saat melawat ke markas Groningen pada Minggu 2 Maret 2025.

Terkait hal itu, Mees Hilgers mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi masalah FC Twente. Padahal, para fans selalu memberikan dukungan terbaiknya setiap laga tandang.

"Saya tidak tahu apa penyebabnya,” kata Hilgers, dilansir dari Twente Fans, Rabu (5/3/2025).

“Saya pikir dukungan dari para fans sangat berpengaruh. Bahkan saat bermain tandang, suara mereka lebih keras dari suporter tuan rumah. Jadi, saya benar-benar tidak tahu," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435/pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422/azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188389/pratama_arhan-CMD5_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Pratama Arhan Absen di Laga Persib Bandung vs Bangkok United?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653281/tangerang-10k-hadir-sebagai-destinasi-sport-tourism-baru-gnu.webp
Tangerang 10K Hadir Sebagai Destinasi Sport Tourism Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sepatu_lari.jpg
Kabar Baik! Pelari Indonesia Kini Punya Tempat Baru untuk Menunjang Performa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement