HOME BOLA LIGA INDONESIA

BREAKING NEWS: Laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang Resmi Ditunda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |17:03 WIB
BREAKING NEWS: Laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang Resmi Ditunda
Stadion Patriot Candrabhaga jadi lokasi laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang. (Foto: Instagram/PatriotStadium)
BEKASI – Laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025 resmi ditunda. Penyebabnya karena area Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi terendam banjir.

Seperti yang diketahui, sesuai jadwal seharusnya laga Persija vs PSIS digelar di Stadion Patriot pada hari ini, Selasa (4/3/2025) pukul 20.30 WIB. Namun, banjir yang merendam kawasan di Stadion Patriot membuat laga tak mungkin dimainkan.

1. Hasil Rapat Darurat

Sebelum diresmikan ditunda, Panitia Pelaksana (Panpel) awalnya telah menggelar rapat darurat. Rapat darurat yang dihadiri oleh Match Commissioner, Panitia Pelaksana (Panpel) Persija, perwakilan kedua tim, yaitu Persija, dan PSIS, serta host broadcaster (HB) itu akhirnya memutuskan untujk menunda laga Persija vs PSIS.

"Pertandingan pekan ke-25 Liga 1 2024/2025 antara Persija vs PSIS di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, yang direncanakan berlangsung pada Selasa (4/3/2025), pukul 20.30 WIB, resmi ditunda," bunyi keterangan dari Panpel laga Persija vs PSIS, dikutip Selasa (4/3/2025).

"Keputusan ini hasil dari emergency meeting yang dihadiri oleh Match Commissioner, Panitia Pelaksana (Panpel) Persija, perwakilan kedua tim, yaitu Persija, dan PSIS, serta host broadcaster (HB)," tambah keterangan tersebut.

Penundaan ini akibat fasiltas vital stadion yang terendam air efek banjir di Stadion Patriot Candrabhaga. Beberapa fasilitas itu adalah gardu listrik, ruang genset stadion, ruang ganti pemain, ruang HB, dan sejumlah ruang penting lainnya.

Stadion Patriot Candrabhaga dikepung banjir bekasi @2ndlinesquad

Terkait lokasi dan jadwal baru pertandingan antara Persija vs PSIS akan menunggu keputusan dari PT Liga Indonesia Baru (LIB). Jadi, sejauh ini fans kedua tim hanya bisa menunggu kapan laga tersebut akan digelar kembali.

 

