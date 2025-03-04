Persija Jakarta vs PSIS Semarang: Rizky Ridho Umbar Tekad Kembali ke Jalur Kemenangan

Rizky Ridho bertekad membawa timnya kembali menang saat menghadapi PSIS Semarang (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, mengusung misi bangkit saat timnya menghadapi PSIS Semarang di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025. Ia bertekad membawa timnya untuk kembali ke jalur kemenangan.

Macan Kemayoran akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa (4/3/2025) pukul 20.30 WIB. Laga yang cukup krusial bagi Persija Jakarta, yang sedang dihantui tren minor dengan lima laga tanpa kemenangan.

1. Tidak Bagus

Nermin Haljeta mengubah skor PSM Makassar vs Persija Jakarta 1-0 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Ridho sadar betul itu adalah hasil yang tidak bagus untuk tim. Oleh karena itu, eks pemain Persebaya Surabaya tersebut ingin membawa Persija Jakarta menyudahi puasa kemenangannya di laga kontra PSIS Semarang.

“Kami tentunya sudah melakukan evaluasi atas kekalahan sebelumnya. Kami sudah lima pertandingan tanpa kemenangan, tentu sebagai pemain kami ingin meraih kemenangan di laga besok (hari ini),” kata Ridho dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Selasa (4/3/2025).

2. Instruksi

Pemain asal Surabaya itu juga berharap para pemain dapat menjalankan instruksi yang diarahkan Carlos Pena dengan baik. Jika berhasil, Ridho yakin timnya akan meraih poin penuh.

“Semoga apa pun yang diinstruksikan pelatih bisa dijalankan dengan baik dan kami bisa kembali meraih kemenangan di pertandingan besok (hari ini),” terang Ridho.