HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Dipecat Manchester United Setelah Kalah dari Fulham di Piala FA 2024-2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |03:28 WIB
Ruben Amorim Dipecat Manchester United Setelah Kalah dari Fulham di Piala FA 2024-2025?
Ruben Amorim berpotensi dipecat setelah Manchester United kalah dari Fulham di Liga Piala FA 2024-2025. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

RUBEN Amorim dipecat Manchester United setelah kalah dari Fulham di babak kelima Piala FA 2024-2025? Manchester United lagi-lagi mendapatkan pil pahit, kali ini di ajang Piala FA 2024-2025.

Menjamu The Cottagers -julukan Fulham- di babak 16 besar Piala FA 2024-2025 pada Senin (3/3/2025) dini hari WIB, Manchester United kalah adu penalti dengan skor skor 3-4. Sebelumnya di waktu normal, skor sama kuat 1-1.

1. Ruben Amorim Turunkan Formasi 3-4-3

Dalam laga ini, pelatih Manchester United Ruben Amorim menurunkan formasi 3-4-3. Trio lini depan diisi Joshua Zirkzee yang bertugas sebagai winger kanan, Christien Eriksen (winger kiri) dan Rasmus Hojlund (penyerang tengah).

Ruben Amorim (Foto: Premier League)

Meski bermain di kandang sendiri, Manchester United justru tertinggal lebih dulu. Fulham membuka keunggulan lewat aksi Calvin Bassey di menit 45+3. Skor 1-0 untuk keunggulan Fulham bertahan hingga babak pertama usai.

Di awal babak kedua, Ruben Amorim membuat sejumlah pengantian pemain. Beberapa pemain dimasukkan seperti Victor Lindelof dan Alejandro Garnacho di menit 53.

Kemudian pada menit 68 giliran Chido Obi dan Casemiro yang dimasukkan pelatih asal Portugal tersebut. Masuknya beberapa pemain ini mengubah peruntungan Manchester United.

Setan Merah mencetak gol penyama kedudukan pada menit 71 via aksi Bruno Fernandes memanfaatkan assist Diogo Dalot. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga laga usai. Akibat skor sama kuat, laga dilanjutkan ke babak tambahan 2x15 menit.

 

