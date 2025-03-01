PSSI Gelar Doa Bersama untuk Kesuksesan Timnas Indonesia di Bulan Ramadhan, Erick Thohir: Minta Berkah dari Allah

JAKARTA – PSSI menggelar acara doa bersama dalam menyambut bulan Ramadhan 1446 H. Selain menghaturkan rasa syukur, acara doa bersama ini juga demi Timnas Indonesia meraih hasil baik selama berlaga di bulan Ramadan.

Acara doa bersama ini digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jumat 28 Februari 2025 malam WIB. Kegiatan doa bersama itu dihadiri langsung oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, beserta jajarannya di PSSI. Kemudian, turut hadir juga beberapa legenda Timnas Indonesia.

1. Rasa Syukur

Erick Thohir menyampaikan acara doa bersama jelang Ramadan ini merupakan wujud rasa syukur atas pencapaian yang telah didapat selama ini. Selain itu, dihaturkan pula doa terbaik untuk Timnas Indonesia yang akan melakoni laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini.

“Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT kita harus bekerja keras. Tapi jangan lupa bersholawat dan berdoa,” kata Erick saat ditemui wartawan, dikutip Sabtu (1/3/2025).

“Apalagi, menyambut bulan Ramadhan ini, kita menghadapi dua pertandingan besar, satu di Australia dan satu di Indonesia melawan Bahrain,” sambungnya.