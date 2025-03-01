Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Justin Hubner Bikin Ulah Jelang Bela Timnas Indonesia, Berawal dari Dorongan Berujung Hantaman Pemain Southampton U-21!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |09:37 WIB
Justin Hubner Bikin Ulah Jelang Bela Timnas Indonesia, Berawal dari Dorongan Berujung Hantaman Pemain Southampton U-21!
Justin Hubner kala membela Wolverhampton Wanderers. (Foto: Wolves)
A
A
A

JUSTIN Hubner bikin ulah saat memimpin timnya, Wolverhampton Wanderers U-21, tandang ke markas Southampton U-21 di lanjutan Premier League 2 2024-2025, Sabtu (1/3/2025) dini hari. Jabatan sebagai kapten nyatanya tidak menurunkan jiwa preman bek 21 tahun ini.

Di ujung laga tepatnya di menit 90+4, Justin Hubner terlibat perdebatan dengan pemain Southampton U-21, Lewis Payne. Terprovokasi, Justin Hubner langsung melepaskan dorongan kepada Lewis Payne.

justin hubner

Kesal melihat Lewis Payne didorong, rekan setimnya, Jay Robinson, langsung mendorong Justin Hubner secara keras. Justin Hubner pun terpental jauh akibat dorongan keras tersebut.

Saat ingin membalas kelakuaan Jay Robinson, Justin Hubner keburu dipisahkan pemain kedua tim. Alhasil, wasit yang memimpin pertandingan bertindak tegas.

Wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Justin Hubner dan Jay Robinson. Tak lama setelah kartu dikeluarkan, wasit pun meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Dalam laga tersebut Southampton U-21 menang 2-1 atas Wolverhampton Wanderers U-21. Southampton U-21 unggul 1-0 lebih dulu via aksi Jay Robinson di menit keenam.

 

Halaman:
1 2
      
