Timnas Jepang Lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Sementara Grup C?

JIKA Timnas Jepang lolos Piala Dunia 2026 pada Kamis 20 Maret 2025, apakah Timnas Indonesia naik ke posisi dua klasemen sementara Grup C? Di luar Jepang yang superior, persaingan di klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia teramat ketat.

Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- saat ini duduk di puncak klasemen dengan 16 angka, unggul sembilan poin dari Timnas Australia di posisi dua. Menyusul di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka.

Melihat kondisi di atas, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbula lebar. Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Timnas Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

1. Tiga Laga Digelar pada Kamis 20 Maret 2025

Sesuai jadwal, ada tiga laga yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025. Tiga laga ini merupakan lanjutan matchday Ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak tiga laga yang dimaksud mempertemukan Timnas Jepang vs Timnas Bahrain, Timnas Australia vs Timnas Indonesia dan Timnas Arab Saudi vs Timnas China.

Melihat jarak poin yang teramat jauh, Timnas Jepang dipastikan lolos Piala Dunia 2026 jika menang atas Bahrain. Koleksi 19 angka yang disabet takkan menggeser skuad Samurai Biru dari puncak.

Dilihat dari segi mana pun, Timnas Jepang lebih dominan ketimbang The Reds -julukan Timnas Bahrain. Alhasil, Timnas Jepang diprediksi lolos ke Piala Dunia 2026 pada Kamis, 20 Maret 2025.