Patrick Kluivert Bahagia, Pemain Termahal dalam Sejarah Timnas Indonesia Segera Main di Liga Spanyol!

Patrick Kluivert (kanan) segera miliki pemain yang merumput di Liga Spanyol bersama Valencia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

PELATIH Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, pemain termahal dalam sejarah Timnas Indonesia, Mees Hilgers, dikabarkan masuk radar klub Liga Spanyol, Valencia.

Mengutip dari Football Transfer, pindah atau tidaknya Mees Hilgers ke Los Che -julukan Valencia- tergantung dari pergerakan Juventus pada bursa transfer musim panas 2025. Kenapa ada sangkutpautnya dengan Juventus? Begini penjelasannya.

1. Mees Hilgers Bisa Kena Efek Domino Pergerakan Transfer Juventus

Gleison Bremer sedang mengalami cedera

Juventus sedang dilanda krisis pemain belakang. Mengutip dari transfermarkt, ada dua bek tengah Juventus yang mengalami cedera yakni Bremer dan Renato Veiga. Alhasil, Juventus kini tinggal menyisakan Lloyd Kelly, Federico Gatti dan Pierre Kalulu di jantung pertahanan.

Tak mau kejadian serupa terulang musim depan, pelatih Juventus Thiago Motta ingin mendaratkan sejumlah pemain belakang pada bursa transfer musim panas 2025. Dua bek sudah masuk radar Juventus, yakni David Hancko (Feyenoord) dan Cristhian Mosquera (Valencia).

Masih menurut Football Transfer, David Hancko kabarnya memilih bertahan di Feyenoord Rotterdam. Karena itu, tinggal Cristhian Mosquera yang berpotensi diboyong si Nyonya Tua. Jika Cristhian Mosquera berhasil digaet, Valencia otomatis membutuhkan bek baru.

Mees Hilgers pun masuk radar Valencia pada bursa transfer musim panas 2025. Bek yang memiliki harga pasaran 9 juta euro itu diburu karena secara gaya permainan mirip Cristhian Mosquera.

“Jika Mosquera pergi, Valencia akan bertindak bijak dengan menginvestasikan jutaan euro yang mereka terima dari Juventus untuk merekrut Mees Hilgers dari FC Twente,” tulis Football Transfer.