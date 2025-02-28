Tak Ada Tanda Dipanggil Timnas Indonesia, Saddil Ramdani Pilih Fokus Bersama Sabah FC

PETALING JAYA – Bintang Sabah FC, Saddil Ramdani mengaku sejauh ini belum ada panggil dari PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saddil menerima keputusan itu, karena saat ini fokusnya adalah berjuang bersama klub Malaysia tersebut.

Saddil Ramdani merupakan salah satu penyerang berbakat milik Timnas Indonesia. Dia sudah mencatatkan 26 penampilan plus dua gol sejak debut untuk tim senior pada Maret 2017.

1. Sudah Lama Tak Dipanggil Timnas Indonesia

Meski demikian, Saddil sudah lama belum mendapatkan panggilan membela Timnas Indonesia. Saddil terakhir kali bermain untuk Timnas Indonesia saat kalah dari Libya (1-2) di laga persahabatan pada Januari 2024 silam.

Saat itu, Shin Tae-yong masih merupakan pelatih Timnas Indonesia. Shin kemudian mencoret Saddil dari skuad Timnas Indonesia untuk ajang Piala Asia 2023. Saddil pun belum mendapatkan panggilan kembali hingga kini.

Timnas Indonesia saat ini sudah melakukan pergantian tim kepelatihan, termasuk pelatih kepala baru Patrick Kluivert. Hal ini tentu membuka peluang Saddil Ramdani kembali bergabung dengan Timnas Indonesia.

Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/officialsabahfc)

2. Tanggapan Saddil

Namun begitu, Saddil mengaku belum ada pertanda akan dipanggil Timnas Indonesia lagi. Jika benar-benar tak mendapat panggilan, Saddil mengungkapkan akan berfokus pada klubnya.

“Tidak ada panggilan terbaru. Saya sepenuhnya fokus pada Sabah FC,” kata Saddil dikutip dari Harimau Malaya, Jumat (28/2/2025).