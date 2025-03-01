Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kenang Bejo Sugiantoro, Kakak Marselino Ferdinan: Disiplin dan Tanggung Jawab

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |02:05 WIB
Kenang Bejo Sugiantoro, Kakak Marselino Ferdinan: Disiplin dan Tanggung Jawab
Bejo Sugiantoro meninggal dunia. (Foto: Instagram/@rachmatirianto)
A
A
A

SURABAYA – Pemain Persebaya Surabaya sekaligus kakak dari Marselino Ferdinan, yakni Oktafianus Fernando, mengenang sosok Bejo Sugiantoro. Dia menyebut Bejo Sugiantoro sebagai sosok yang disiplin dan tanggung jawab.

Oktafianus sendiri sangat terpukul dengan dengan kabar berpulangnya Bejo Sugiantoro. Kakak Marselino Ferdinan itu mengenang mendiang Bejo Sugiantoro.

Bejo Sugiantoro meninggal dunia (Foto: Instagram/@deltras.official)

1. Bejo Sugiantoro Meninggal

Ya, kabar duka menyelimuti dunia sepakbola Indonesia dengan berpulangnya Bejo yang Sugiantoro yang merupakan legenda Persebaya Surabaya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak, terutama para pemain yang pernah merasakan dalam satu tim.

Oktafianus yang sudah mengenal cukup lama sosok ayah dari Rachmat Irianto itu mengaku sangat kehilangan. Dia menyampaikan kalau sosok pelatih berusia 47 tahun itu dikenal disiplin dan tanggung jawab.

"Pastinya kita terpukul sekali. Karena kan kita akhirnya mau ingat kembali siapa Bejo di sini. Pernah bekerja sama juga, jadi sangat kehilangan," kata Oktafianus, dilansir dari situs LIB, Sabtu (1/3/2025).

"Yang pasti kedisiplinannya, terus secara dia legenda di sini, dia memberikan kita masukan, tanggung jawab. Banyak memang, sampai saya juga tidak bisa berkata-kata, hanya banyak mengingat momen waktu itu di sini," sambungnya.

 

