Dipenuhi Pelayat, Rumah Duka Almarhum Bejo Sugiantoro Banjir Air Mata

SUASANA duka menyelimuti kediaman Bejo Sugiantoro di di Perumahan Taman Pondok Jati Blok AN Nomor 3 RT 26 RW 5 Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/2/2025). Para pelayat berdatangan untuk mengirimkan doa bagi almarhum.

Bejo diketahui meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/2/2025) sore WIB. Eks Persebaya Surabaya itu terkena serangan jantung saat bermain sepakbola di Lapangan SIER.

1. Pecah

Suasana rumah duka Bejo Sugiantoro (Foto: Okezone/Yoyok Agusta)

Pantauan di rumah duka, isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum tiba. istri dan anak almarhum nampak memeluk jasad pria asli Sidoarjo tersebut.

Tidak hanya pihak keluarga, rumah duka dipadati tetangga, kerabat, suporter, dan sejumlah pesepakbola. Mereka datang untuk mengirimkan doa serta menyampaikan bela sungkawa.

2. Deltras Sidoarjo

Almarhum yang sempat melatih tim sepakbola Deltras Sidoarjo, dikenal sebagai sosok yang baik. Bejo juga mampu membawa The Lobster nyaris promosi ke Liga 1 musim depan.

Jenazah akan disemayamkan di rumah duka hingga Rabu 26 Februari 2025. Rencananya almarhum Bejo akan dimakamkan pada esok hari di area pemakaman desa setempat.