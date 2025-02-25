Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipenuhi Pelayat, Rumah Duka Almarhum Bejo Sugiantoro Banjir Air Mata

Yoyok Agusta , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |23:05 WIB
Dipenuhi Pelayat, Rumah Duka Almarhum Bejo Sugiantoro Banjir Air Mata
Keluarga menangis di samping jenazah Bejo Sugiantoro (Foto: Okezone/Yoyok Agusta)
A
A
A

SUASANA duka menyelimuti kediaman Bejo Sugiantoro di di Perumahan Taman Pondok Jati Blok AN Nomor 3 RT 26 RW 5 Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/2/2025). Para pelayat berdatangan untuk mengirimkan doa bagi almarhum.

Bejo diketahui meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/2/2025) sore WIB. Eks Persebaya Surabaya itu terkena serangan jantung saat bermain sepakbola di Lapangan SIER.

1. Pecah

Suasana rumah duka Bejo Sugiantoro (Foto: Okezone/Yoyok Agusta)
Suasana rumah duka Bejo Sugiantoro (Foto: Okezone/Yoyok Agusta)

Pantauan di rumah duka, isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum tiba. istri dan anak almarhum nampak memeluk jasad pria asli Sidoarjo tersebut.

Tidak hanya pihak keluarga, rumah duka dipadati tetangga, kerabat, suporter, dan sejumlah pesepakbola. Mereka datang untuk mengirimkan doa serta menyampaikan bela sungkawa.

2. Deltras Sidoarjo

Almarhum yang sempat melatih tim sepakbola Deltras Sidoarjo, dikenal sebagai sosok yang baik. Bejo juga mampu membawa The Lobster nyaris promosi ke Liga 1 musim depan.

Jenazah akan disemayamkan di rumah duka hingga Rabu 26 Februari 2025. Rencananya almarhum Bejo akan dimakamkan pada esok hari di area pemakaman desa setempat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650307/ffi-gelar-gala-dinner-apresiasi-skuad-garuda-futsal-jelang-sea-games-2025-dan-aff-rtp.webp
FFI Gelar Gala Dinner Apresiasi Skuad Garuda Futsal Jelang SEA Games 2025 dan AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/pelatih_psm_makassar_tomas_trucha.jpg
Pelatih PSM Makassar Yakin Timnas Indonesia U-22 Tembus Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement