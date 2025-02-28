3 Bek Top Grade A Eropa yang Bisa Dilirik Patrick Kluivert Buat Gantikan Elkan Baggott di Timnas Indonesia

SEBANYAK 3 bek top grade A Eropa yang bisa dilirik Patrick Kluivert buat gantikan Elkan Baggott di Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Bahkan salah satu dari ketiga pemain top ini mungkin bisa perkuat Tim Garuda untuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Elkan Baggott yang sebelumnya diprediksi akan kembali ke Tim Merah Putih rupanya telah memutuskan untuk tidak perkuat Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Alasan Elkan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia adalah karena ingin fokus untuk klubnya, Blackpool FC.

Sehingga dipastikan pada laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang, skuad Garuda tak diperkuat Elkan Baggott. Melihat kondisi itu, apakah Kluivert akan mencoba menaturalisasi pemain keturunan yang berposisi sebagai bek?

Meskipun di skuad Timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain belakang, Patrick Kluivert masih bisa mendatangkan pemain di posisi tersebut. Seperti tiga pemain top Eropa yang bermain untuk klub besar yang akan dibahas di artikel ini.

Berikut 3 Bek Top Grade A Eropa yang Bisa Dilirik Patrick Kluivert:

3. Jairo Riedewald

Jairo Riedewald diharapkan bela Timnas Indonesia saat lawan Australia

Pemain yang memperkuat Royal Antwerp ini sebenarnya sudah masuk dalam radar naturalisasi PSSI untuk perkuat Tim Garuda. Namun proses tersebut masih tertunda karena permasalahan dokumen.

Jairo Riedewald pernah menjadi salah satu pemain kunci Crystal Palace sejak tahun 2017 silam. Hingga di pertengahan tahun 2024, dirinya pindah ke Liga Belgia untuk perkuat Royal Antwerp.

Bersama klub barunya, pria asal Belanda ini tercatat telah menjalani 12 laga di Jupiler Pro League, dan tiga pertandingan di Croky Cup.