HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Resmi Masuk Daftar Top Skor Kompetisi Antarklub Eropa!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |16:02 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Resmi Masuk Daftar Top Skor Kompetisi Antarklub Eropa!
Patrick Kluivert bahagia Kevin Diks menggila bersama FC Copenhagen. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
PATRICK Kluivert dijamin bahagia jelang memimpin Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Timnas Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Sebab, ia memiliki pemain yang resmi masuk daftar top skor kompetisi antarklub Eropa, Liga Konferensi Eropa.

Pemain ini bisa diandalkan Patrick Kluivert untuk membobol gawang lawan. Pemain yang dimaksud adalah personel FC Copenhagen, Kevin Diks.

1. Kevin Diks Menggila di Liga Konferensi Eropa 2024-2025

Kevin Diks mencetak gol kemenangan di laga Dinamo Minsk vs FC Copenhagen (Foto: FCK Media/Gaston Szerman)

Kevin Diks sedang menggila bersama FC Copenhagen di Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Dari tujuh pertandingan, Kevin Diks mengemas empat gol!

Jumlah empat gol membuat Kevin Diks hanya terpaut dua bola dari top skor sementara yang berstatus penyerang Chelsea, Marc Guiu. Kebetulan, Kevin Diks akan berduel langsung dengan Marc Guiu di 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025.

Sesuai jadwal, laga akan digelar pada 6 dan 13 Maret 2025. Jika Kevin Diks bisa mematikan Marc Guiu, peluangnya menjadi top skor Liga Konferensi Eropa 2024-2025 semakin besar.

Sekarang yang jadi pertanyaan, kok bisa Kevin Diks menjadi top skor Liga Konferensi Eropa 2024-2025? Bukannya Kevin Diks biasa bermain sebagai bek tengah atau fullback kanan?

2. Kevin Diks sang Eksekutor Penalti

Usut punya usut, semua gol Kevin Diks diciptakan dari eksekusi penalti. Hebatnya empat gol itu dicetak dari empat eksekusi penalti. Hal itu berarti, konversi penalti Kevin Diks mencapai 100 persen!

 

