3 Posisi yang Bisa Dimainkan oleh Joey Pelupessy di Timnas Indonesia, Nomor 1 Bikin Pertahanan Garuda Makin Solid

ADA 3 posisi yang bisa dimainkan oleh Joey Pelupessy di Timnas Indonesia yang menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, Pelupessy menjadi salah satu dari tiga nama pemain keturunan yang tengah diproses PSSI untuk dinaturalisasi.

Kedua pemain lainnya adalah Emil Audero dan Dean James. Emil berposisi sebagai kiper, sedangkan James adalah fullback kiri.

Lantas Pelupessy ada di posisi apa? Sejatinya, pemain berusia 31 tahun itu merupakan seorang gelandang, namun ia bisa dimainkan di tiga posisi berbeda.

Berikut 3 Posisi yang Bisa Dimainkan oleh Joey Pelupessy di Timnas Indonesia:

3. Bek Tengah

Pelupessy tercatat pernah 15 kali bermain sebagai bek tengah selama kariernya. Momen itu terjadi ketika Pelupessy masih bermain di tim muda seperti di FC Twente U-21 pada musim 2011-2012 silam.

Sewaktu bermain di FC Groningen di Liga Belanda 2024-2025, Pelupessy juga sempat bermain sekali sebagai bek tengah. Sejatinya, bek tengah bukanlah posisi utama Pelupessy, namun opsi itu bisa dipakai pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert jika memang dibutuhkan.

2. Gelandang Tengah

Joey Pelupessy perkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025 @joeypelupessy.jpg

Selama membela FC Groningen dan Sheffield Wednesday di kompetisi Championship, Pelupessy beberapa kali dipercaya bermain sebagai central midfield alias gelandang tengah. Tercatat total ia bermain 26 kali sebagai gelandang tengah selama kariernya sejauh ini.

Dari 26 laga itu, Pelupessy berhasil menyumbang setidaknya satu gol saat masih di FC Groningen. Untuk di skuad Timnas Indonesia sendiri, gelandang tengah sudah cukup banyak sehingga Pelupessy harus siap bersaing dengan nama-nama seperti Ivan Jenner hingga Ricky Kambuaya.