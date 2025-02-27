Erick Thohir Update Proses Naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi update proses naturalisasi tiga pemain anyar (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi perkembangan terbaru soal proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Semua berkas telah diterima Kemenpora RI dan diyakini akan lancar.

PSSI bergerak cepat untuk merampungkan proses naturalisasi Audero, James, dan Pelupessy. Pasalnya, ketiga pemain itu ditargetka bisa membela Timnas Indonesia di lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025.

1. Kirim

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga lanjutan Grup C di Maret 2025. Skuad Garuda mengawalinya dengan bertandang ke Sydney untuk melawan Timnas Australia (20 Maret), lalu menjamu Timnas Bahrain (25 Maret) di Jakarta.

Erick menjelaskan surat pengajuan naturalisasi Audero, James, Pelupessy telah dikirim ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenproa) RI, dan sudah diterima Menpora Dito Ariotedjo. Menurutnya, berkas itu nanti akan dikirim lagi ke Kementerian Hukum.

"Hari ini suratnya sudah di Pak Menpora. Semua administrasi kesehatan interview sudah baik. Dari Pak Menpora mestinya hari ini atau besok harus dikirim ke Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas) supaya hari Senin bisa dikirim ke Bapak Presiden," kata Erick saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

2. Dikejar Waktu

PSSI pun dikejar oleh waktu karena 10 Maret 2025 merupakan batas pengiriman nama-nama pemain untuk tampil melawan Australia. Erick yakin semua prosesnya akan rampung tepat waktu.

"Kami mendaftarkan mereka ke FIFA itu antara tanggal 7-10 Maret. Kalau lewat tanggal 10 Maret, ya enggak bisa didaftarkan," terang Erick.

"Ya kami berusaha, ini Pak Sekjen (PSSI, Yunus Nusi) lagi mengawal hari ini. Saya yakin para menteri Pak Menpora mendukung, beliau sudah sebutkan di publik juga. Pak Menkum mendukung," sambung Menteri BUMN itu.