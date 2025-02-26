Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkas Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James Sudah Diterima, Menpora Dito Ariotedjo Optimistis Naturalisasi Rampung Tepat Waktu

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |17:53 WIB

Para pemain keturunan tambahan untuk Timnas Indonesia. (Foto: Instagram)
JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas tiga calon pemain Timnas Indonesia. Dia pun optimistis proses naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James rampung tepat waktu.

Diketahui, PSSI sedang memproses tiga pemain keturunan, yakni Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James. Ketiganya diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025. Karena itu, prosesnya pun saat ini tengah dikebut agar bisa rampung tepat waktu.

Menpora Dito Ariotedjo (Nur Khabibi/MPI)

1. Berkas Diterima

Terkait hal itu, Menpora Dito menyampaikan pihaknya telah menerima berkas tiga pemain keturunan itu dari PSSI pada Selasa 25 Februari 2025. Berkas tersebut juga sudah diproses Kemenpora dan diharapkan bakal cepat diproses oleh DPR RI.

“Sudah, kemarin surat sudah masuk dari PSSI, sudah kami proses,” kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk Okezone, Rabu (26/2/2025).

“Kan ada proses juga dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait, ini sudah dilakukan rapat, dan insya Allah segera diproses,” sambungnya.

2. Dikebut

Proses naturalisasi tiga pemain itu memang harus dikebut untuk menjadi WNI agar dapat membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Mengingat, 10 Maret 2025 merupakan batas akhir PSSI menyodorkan nama-nama pemain  untuk menghadapi Australia.

Menpora Dito meyakini proses Emil Audero dan kolega bakal rampung tepat waktu. Apalagi, dirinya mengatakan saat ini akan berkunjung ke DPR.

“Ya, ini memang di timeline kami bersama pak erick sudah bikin rancangannya, kalau dilihat harusnya keburu, saat ini saya mau ke DPR,” terang Menpora Dito.

 

