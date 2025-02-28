Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Korea Selatan U-17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Berdasarkan jadwal yang dirilis AFC, laga yang dilangsungkan di Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, 4 April 2025 pukul 22.00 WIB akan disiarkan live dan eksklusif di RCTI serta GTV.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, tidak terbebani target yang diberikan PSSI, yakni meloloskan skuad Garuda Asia ke Piala Dunia U-17 2025. Ia justru menjadikan target tersebut sebagai motivasi.

1. Target Lolos Piala Dunia U-17 2025 Bukan Tekanan

"Kalau secara tekanan, enggak ya. Saya harus menjadikan itu menjadi motivasi buat kami, motivasi buat kami agar kita bisa lolos ke Piala Dunia U-17 2025," kata Nova Arianto di Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

Untuk lolos ke Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 mesti melaju ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025. Lantas, apa syarat agar Timnas Indonesia U-17 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025?

Timnas Indonesia U-17 wajib finis dua besar di klasemen akhir Grup C Piala Asia U-17 2025 yang berisikan Korea Selatan U-17, Yaman U-17 dan Afghanistan U-17. Selintas, Timnas Korea Selatan U-17 merupakan lawan terkuat yang dimiliki Timnas Indonesia U-17.

2. Peluang Timnas Indonesia U-17 Curi Angka Kontra Timnas Korea Selatan U-17

Meski begitu, bukan berarti Timnas Indonesia U-17 takkan bisa minimal mencuri angka dari Korea Selatan U-17. Di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Timnas Korea Selatan U-17 tidak bagus-bagus amat.