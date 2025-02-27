Elkan Baggott Tolak Halus Panggilan Patrick Kluivert untuk Perkuat Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain?

ELKAN Baggott menolak panggilan Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 serta 25 Maret 2025? Menurut laporan pengamat sepakbola Tanah Air Haris Pardede, Elkan Baggott tak masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025.

“Kabar yang kurang menggembirakan adalah, boleh dikatakan hampir pasti dia (Elkan Baggott) tidak akan bisa membela Timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025,” kata Bung Harpa -sapaan akrab Haris Pardede, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa.

Namun, Bung Harpa tidak mengungkap secara pasti kenapa bek bertinggi badan 196 sentimeter itu tidak dipanggil Patrick Kluivert. Pengamat sepakbola yang lain, Ronny Pangemanan, mendapatkan informasi bahwa Elkan Baggott tidak gabung Timnas Indonesia karena ingin fokus bersama klub.

1. Elkan Baggott Ingin Fokus Bersama Klub

“Elkan Baggott tidak akan bermain untuk tim nasional (laga Maret 2025). Pelatih Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan Baggott, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Ketua Umum PSSI,” kata Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemanan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan.

“Patrick Kluivert menanyakan kebugaran Elkan Baggott, bagaimana kesiapannya untuk memperkuat Timnas Indoneisa. Tapi, Elkan Baggott menjawab untuk sementara ingin fokus bersama klubnya,” lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini.

“Ini bukan berarti Elkan Baggott tidak mau membela Timnas Indonesia. Ia ingin fokus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Mungkin di FIFA Matchday selanjutnya (Juni 2025), Elkan Baggott bisa gabung,” tegas Bung Ropan.

Tak heran pilihan ini diambil Elkan Baggott, mengingat berpengaruh kepada kontraknya bersama Ipswich Town yang berakhir pada 30 Juni 2025.. Semenjak gabung Blackpool FC pada 6 Agustus 2024 sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town, Elkan Baggott sering mengalami cedera.