Patrick Kluivert Berperan Besar atas Penunjukkan Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis Timnas Indonesia

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert, ternyata berperan penting atas penunjukkan Jordi Cruyff sebagai Penasihat Teknis PSSI. Hal itu diungkapkan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, yang mengakui pemilihan Cruyff berdasarkan rekomendasi Kluivert.

1. Rekomendasi Kluivert

"Patrick Kluivert dan Jordi saling mengenal satu sama lain, dan ketika beliau merekomendasikannya, saya sangat bahagia," kata Erick Thohir dilansir dari laman PSSI, Kamis (27/2/2025).

Sebagaimana diketahui, putra dari legenda Belanda, Johan Cruyff, ini memiliki pengalaman melatih tim-tim seperti Maccabi Tel Aviv, Chongqing Lifan, hingga Timnas Ekuador. Pada 2021. Selain itu, Dia pernah menjabat sebagai Direktur Teknik Barcelona, pada 1 Juli 2022-30 Juni 2023.

2. Optimis

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku optimistis Jordi Cruyff bisa membawa perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Pasalnya, sosok itu syarat dengan pengalaman yang cukup luar biasa.

"Pengalaman beliau sebagai pemain dan pelatih akan sangat penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia," katanya.

Erick itu mengungkapkan bahwa butuh perjuangan untuk mendatangkan Jordi Cruyff. Dia pun menilai mantan pemain Manchester United itu sangat antusias akan mengabdi untuk sepak bola Indonesia.

"Terus terang mendatangkan sosok dengan kualitas baik seperti Jordi itu tidak mudah. Jadi, hal ini harus sangat diapresiasi karena Jordi sangat serius untuk memajukan sepak bola kita," katanya.