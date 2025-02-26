Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Kapten Klub MLS Ini Jagokan Timnas Indonesia Juara Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |06:55 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Kapten Klub MLS Ini Jagokan Timnas Indonesia Juara Piala Dunia 2026!
Patrick Kluivert bahagia Maarten Paes jagokan Timnas Indonesia juara Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@justinkluivert)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, ada kapten klub Major League Soccer (MLS), FC Dallas, yang menjagokan Timnas Indonesia juara Piala Dunia 2026. Prediksi itu dimunculkan tidak lain dari kiper Timnas Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat, Maarten Paes.

Di akun media sosial MLS, Maarten Paes dikumpulkan dengan sejumlah pemain lain yang berkarier di Negeri Paman Sam. Mereka pun ditanya negara mana yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026.

Maarten Paes jagokan Timnas Indonesia juara Piala Dunia 2026

Mayoritas pemain menjawab negara-negara tradisional seperti Argentina dan Spanyol yang akan keluar sebagai kampiun. Namun, jawaban paling anti mainstream diucapkan Maarten Paes. Eks kiper FC Utrecht itu menyebut Indonesia sebagai negara yang akan menjuarai Piala Dunia 2026!

1. Timnas Indonesia Berjuang Lolos Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia sedang berjuang lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026. Demi memaksimalkan empat laga ssia Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI merombak staf pelatih Timnas Indonesia.

Patrick Kluivert didatangkan PSSI untuk mengemban jabatan pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert dibantu sejumlah asisten pelatih seperti Alex Pastoor, Gerald Vanenburg dan Denny Landzaat.

 

