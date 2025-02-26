Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain: Hancurkan The Reds, Garuda?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |06:13 WIB
Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain: Hancurkan The Reds, Garuda?
Timnas Indonesia siap menghajar Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: AFC)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di laga kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang ada, laga penuh gengsi ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB dan live di RCTI serta GTV.

Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, melempar psywar jelang laga melawan Timnas Indonesia. Ia mengaku tidak takut terhadap tim mana pun, termasuk Timnas Indonesia yang ranking FIFA-nya masih di bawah mereka.

1. Timnas Bahrain Siap Kalahkan Timnas Indonesia

Mees Hilgers berduel dalam laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

“Kami tidak takut kepada siapa pun. Kami adalah kelompok yang percaya kepada diri sendiri. Kami akan bekerja keras demi mewujudkan Impian kami (lolos Piala Dunia 2026),” kata Dragan Talajic, Okezone mengutip dari Gulf Daily News, Selasa (25/2/2025).

Timnas Bahrain mencoba memanfaatkan empat laga sisa Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebaik mungkin. Terlebih secara kepercayaan diri mereka sedang tinggi-tingginya setelah pada Januari 2025 baru saja keluar sebagai juara Piala Teluk atau Piala AFF-nya Asia Barat.

2. Timnas Indonesia Pantang Minder Lawan Timnas Australia

Meski begitu, Timnas Indonesia juga pantang minder dihadapkan dengan The Reds -julukan Timnas Bahrain. Selain laga digelar di kandang sendiri, secara materi pemain skuad Timnas Indonesia lebih mewah ketimbang Bahrain.

Ukurannya bisa dilihat dari harga pasaran kedua tim. Pemain termahal di Timnas Indonesia adalah Mees Hilgers yang mencapai 9 juta euro. Sementara di skuad Bahrain, pemain termahal adalah Ali Madan yang hanya Menyentuh 2,5 juta euro.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
