Erick Thohir Tegaskan Indra Sjafri Tidak Ambil Alih Timnas Indonesia U-23 dari Gerald Vanenburg

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab kabar Indra Sjafri ambil alih Timnas Indonesia U-23 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan Indra Sjafri tidak mengambil alih Timnas Indonesia U-23. Sebab, federasi sudah menunjuk Gerald Vanenburg untuk menangani Garuda Muda.

Sebelumnya, Menpora RI Dito Ariotedjo mengatakan Indra akan mempersiapkan Timnas Indonesia ke SEA Games 2025. Ajang itu diketahui diperuntukan untuk Timnas Indonesia U-22 bukan U-23.

1. Tanggung Jawab

Erick mengatakan Vanenburg sudah punya tanggung jawab dengan Timnas Indonesia U-23. Jadi, ia menilai berbagai rumor yang berkembang tidak perlu dihiraukan.

"Tidak benar coach Indra mengambil U-23 dari Gerald. Jangan sampai menciptakan kebingungan di publik," kata Erick di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

2. Kosong

Menteri BUMN itu mengatakan, untuk posisi pelatih Timnas Indonesia U-20 kosong. Pasalnya, ia masih mencari sosok pelatih yang tepat untuk Skuad Garuda Nusantara.

"Kami lepas dari U-20 Coach Indra Sjafri. Lalu untuk pelatih Timnas U-20 kami tidak ada," tegas Erick.