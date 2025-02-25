JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan Indra Sjafri tidak mengambil alih Timnas Indonesia U-23. Sebab, federasi sudah menunjuk Gerald Vanenburg untuk menangani Garuda Muda.
Sebelumnya, Menpora RI Dito Ariotedjo mengatakan Indra akan mempersiapkan Timnas Indonesia ke SEA Games 2025. Ajang itu diketahui diperuntukan untuk Timnas Indonesia U-22 bukan U-23.
Erick mengatakan Vanenburg sudah punya tanggung jawab dengan Timnas Indonesia U-23. Jadi, ia menilai berbagai rumor yang berkembang tidak perlu dihiraukan.
"Tidak benar coach Indra mengambil U-23 dari Gerald. Jangan sampai menciptakan kebingungan di publik," kata Erick di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Menteri BUMN itu mengatakan, untuk posisi pelatih Timnas Indonesia U-20 kosong. Pasalnya, ia masih mencari sosok pelatih yang tepat untuk Skuad Garuda Nusantara.
"Kami lepas dari U-20 Coach Indra Sjafri. Lalu untuk pelatih Timnas U-20 kami tidak ada," tegas Erick.