HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Pembagian Tugas Indra Sjafri dan Gerald Vanenburg saat Latih Timnas Indonesia U-23?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |06:27 WIB
Ini Pembagian Tugas Indra Sjafri dan Gerald Vanenburg saat Latih Timnas Indonesia U-23?
Indra Sjafri akan memimpin Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI pembagian tugas Indra Sjafri dan Gerald Vanenburg saat membesut Timnas Indonesia U-23 akan diulas Okezone. Kabar mengejutkan disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo pada Senin, 24 Februari 2025 sore WIB.

Ia mengatakan Indra Sjafri dipercaya memimpin Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025 sekalipun baru saja dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U-20 pada Minggu, 23 Februari 2025 sore WIB.  "Untuk Timnas U-20 mungkin ada (pelatih baru), tapi untuk SEA Games (2025) yang Pak Erick (Thohir) laporkan ke saya, yang mempersiapkannya tetap coach Indra Sjafri," kata Menpora Dito.

1. PSSI Umumkan Gerald Vanenburg sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23 pada 24 Januari 2025

Gerald Vanenburg jadi pelatih Timnas Indonesia U-23 @timnasindonesia.jpg

Jika kabar di atas benar adanya, tentunya cukup mengejutkan. Sebab, pada Jumat 24 Januari 2025, PSSI mengumumkan Gerald Vanenburg sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23.

“Gerald Vanenburg menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U-23. Selain itu bersama Alex Pastoor dan Denny Landzaat, ia menjadi asisten coach dari Patrick Kluivert di Timnas Putra Senior,” tulis akun Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia.

Jika kabar di atas benar, itu berarti Timnas Indonesia U-23 memiliki dua pelatih kepala. Ini merupakan yang pertama Timnas Indonesia U-23 mempunyai dua kepala.

Benar, pada 2023 Indra Sjafri dan Shin Tae-yong sama-sama membesut Timnas Indonesia U-23, namun kondisinya berbeda saat itu. Saat membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023 pada 16 Mei 2023, status Indra Sjafri memang pelatih skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-22.

 

