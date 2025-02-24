4 Prestasi Indra Sjafri di Timnas Indonesia Sebelum Dipecat PSSI, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar 32 Tahun!

Berikut empat prestasi Indra Sjafri di Timnas Indonesia sebelum dipecat PSSI (Foto: Instagram/@indrasjafri_coach)

BERIKUT empat prestasi Indra Sjafri di Timnas Indonesia sebelum dipecat PSSI. Salah satunya adalah mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun.

Indra resmi dipecat PSSI pada Minggu 23 Februari 2025. Ia dicopot dari jabatannya usai Timnas Indonesia U-20 tampil buruk di Piala Asia U-20 2025 dengan dua kali kalah serta sekali seri.

Kendati begitu, Indra memiliki sejumlah prestasi yang tak main-main di Timnas Indonesia terutama kelompok umur. Apa saja? Simak ulasan berikut ini.

4 Prestasi indra Sjafri di Timnas Indonesia Sebelum Dipecat PSSI

4. Juara Piala AFF U-19 2013

Prestasi ini melambungkan nama Indra ke langit ketujuh. Ia dianggap sudah melahirkan generasi emas baru sepakbola Indonesia lewat Evan Dimas dan kawan-kawan.

Apalagi, Indra dikabarkan mencari sendiri para pemainnya hingga ke pelosok negeri. Keberhasilan menjuarai Piala AFF U-19 2013 selalu dikenang.

3. Juara Piala AFF U-22 2018

Prestasi ini membuat Indra dikenal sebagai salah satu jagoan Asia Tenggara. Betapa tidak, ia mampu mengalahkan Vietnam dan Thailand hingga menjadi juara.

Keberhasilan ini sempat membuat Indra diperhitungkan untuk melatih Timnas Indonesia di level senior. Namun, pada akhirnya, ia diangkat PSSI sebagai Direktur Teknik.