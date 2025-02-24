Menpora Dito Sebut Indra Sjafri Diminta PSSI Persiapkan Timnas Indonesia ke SEA Games 2025

Indra Sjafri disebut diminta PSSI mempersiapkan Timnas Indonesia ke SEA Games 2025 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedejo, menyebut Indra Sjafri diminta untuk mempersiapkan Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Ajang itu akan berlangsung di Bangkok, Thailand, 9-25 Desember.

Indra baru saja dipecat PSSI dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U-20. Ia dinilai gagal membawa Garuda Nusantara terbang tinggi setelah dua kali kalah dan sekali seri di Piala Asia U-20 2025.

1. SEA Games

Masa depan Indra pun jadi pernyataan. Menurut Menpora Dito, pria asal Sumatra Barat itu sudah diminta PSSI untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U-23 ke SEA Games 2025.

“Beliau (Ketua Umum PSSI Erick Thohir) menyampaikan ke saya Coach Indra tetap ditugaskan untuk mempersiapkan SEA Games,” kata Dito kepada awak media, Senin (24/2/2025).

2. Coba Diganti

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu mengatakan, PSSI sedang mencari pelatih baru untuk Timnas Indonesia U-20. Ia mendapat laporan dari Erick untuk mencoba mengganti pelatih di level junior.

“Pak Erick menyampaikan ke saya, melaporkan ke saya juga, sementara untuk timnas junior akan coba diganti,” tukas Dito.