Klik di Sini! Link Live Streaming Real Sociedad vs Real Madrid di Semifinal Copa del Rey 2024-2025 di Vision+

JADWAL dan link live streaming Real Sociedad vs Real Madrid di semifinal Copa del Rey 2024-2025 di Vision+. Akankah Los Blancos -julukan Real Madrid- petik hasil manis hingga melaju ke final?

Ya, duel seru akan tersaji di leg pertama semifinal Copa del Rey 2024-2025 saat Real Sociedad menjamu Real Madrid di Stadion Anoeta. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Februari 2025 pukul 03.15 WIB. Streaming Copa del Rey di VISION+ dengan klik di sini.

Real Sociedad tampil impresif sepanjang turnamen ini. Tim asuhan Imanol Alguacil menunjukkan performa solid dengan menumbangkan Osasuna 2-0 di babak perempat final. Di sisi lain, Real Madrid sukses mengalahkan Leganes dengan skor tipis 2-3.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat. Mampukah Real Sociedad memanfaatkan peluang di pertandingan leg pertama ini? atau justru Real Madrid yang akan menang?

Berikut Jadwal Real Sociedad vs Real Madrid di Vision+:

● Tanggal: Kamis, 27 Februari 2025

● Kick-off: 03:15 WIB

● Venue: Stadion Anoeta

● Channel: SOCCER channel VISION+

● Streaming dengan klik di sini.