5 Big Match yang Dijagokan Terjadi di 16 Besar Liga Champions 2024-2025, Nomor 1 Real Madrid vs Atletico Madrid!

5 big match yang dijagokan terjadi di 16 besar Liga Champions 2024-2025 menarik diulas. Salah satunya mempertemukan Real Madrid vs Atletico Madrid.

Drawing atau undian babak 16 besar Liga Champions 2024-2025 baru akan digelar pada sore nanti. Tepatnya, drawing akan dilangsungkan di Nyon, Swiss pada Jumat 21 Februari 2025 pukul 18.00 WIB.

Sebanyak 16 klub pun sudah dipastikan lolos 16 besar Liga Champions 2024-2025. Delapan tim lolos setelah finis delapan teratas di fase liga, yakni Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, dan Aston Villa.

Sementara itu, 8 klub lainnya lolos ke 16 besar Liga Champions 2024-2025 via jalur playoff. Mereka adalah Paris Saint-Germain (PSG), Atalanta, PSV Eindhoven, Real Madrid, Feyenoord Rotterdam, Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Benfica.

Dalam drawing 16 besar Liga Champions 2024-2025, sejumlah big match berpotensi tercipta. Hal ini tak terlepas dari regulasi yang ditetapkan UEFA.

Dalam format lama, tim yang sudah bertemu di fase grup dan tim yang berasal dari negara sama, tidak diizinkan bertemu di 16 besar Liga Champions. Tetapi, dalam format baru, tim yang sudah bertemu di fase liga dan tim yang berasal dari negara sama bisa saja kembali bertemu di 16 besar.

UEFA bahkan sudah memasang-masangkan 16 peserta Liga Champions 2024-2025. Hal ini ditetapkan berdasarkan peringkat di klasemen akhir fase liga. Lantas, apa saja big match yang berpotensi tercipta?

Berikut 5 big match yang dijagokan terjadi di 16 besar Liga Champions 2024-2025:

5. Bayern Munich vs Bayer Leverkusen

Lantaran tim yang berasal dari negara sama bisa saling berjumpa di 16 besar, duel Bayern Munich vs Bayer Leverkusen pun berpotensi terjadi. Jika benar tercipta, duel Bayern Munich vs Bayer Leverkusen sangat menarik. Sebab, kedua tim ini sendiri sedang bersaing sengit dalam perebutan gelar juara Liga Jerman 2024-2025.

Kini, Bayern Munich ada di puncak klasemen, sementara Bayer Leverkusen mengekor di posisi kedua. Pertemuan kedua tim raksasa Jerman ini pun kerap berjalan sengit. Bahkan, dalam pertemuan terakhir yang terjadi pada 16 Februari 2025, Harry Kane cs ditahan imbang Leverkusen dengan skor 0-0.

4. Bayern Munich vs Atletico Madrid

Selain melawan Bayer Leverkusen, Bayern Munich juga berpotensi melawan Atletico Madrid di 16 besar Liga Champions 2024-2025. Duel ini pun dipastikan berjalan tak kalah menarik.

Meski skuad Atletico Madrid bertabur bintang, mereka perlu waspada betul dengan kekuatan Atletico Madrid. Sebab, klub raksasa Spanyol itu berkiprah manis sejauh ini di Liga Champions 2024-2025. Terbukti, mereka bisa lolos langsung setekah finis di posisi kelima pada fase liga. Atletico mengemas 6 kemenangan dan 2 kekalahan dari 8 laga yang dilakoni kala itu.