Bejo Sugiantoro Meninggal Dunia, Rachmat Irianto Dapat Wejangan dari Djadjang Nurdjaman

KELUARGA berduka atas meninggalnya Bejo Sugiantoro, termasuk sang putra Rachmat Irianto. Djadjang Nurdjaman lantas memberi nasihat untuk mantan anak asuhnya tersebut.

Bejo diketahui meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/2/2025) sore WIB. Eks Persebaya Surabaya itu terkena serangan jantung saat bermain sepakbola di Lapangan SIER.

1. Pesan

Djanur -sapaan akrab Djadjang- berharap keluarga terutama Irianto dapat menerima takdir. Ia mengaku cukup dekat dengan keluarga almarhum.

“Untuk Rian (sapaan akrab Irianto), terima kenyataan ini, qodarullah, tetap semangat, teruskan cita-cita bapaknya karena saya tahu dia sangat-sangat mendukung sekali kiprah Rian sebagai pesepakbola,” ucap Djanur saat dihubungi, Selasa (25/2/2025).

“Saya harap Rian bisa menunjukkan kepada sepakbola Indonesia, bahwa Rian adalah calon pemain yang besar, sesuai dengan harapan orang tuanya,” harap pria asal Jawa Barat itu.

2. Kehilangan

Djanur memastikan begitu kehilangan Bejo. Baginya, almarhum adalah sosok pelatih yang potensial, dan harmonis.