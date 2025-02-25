Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

CEO Deltras Beber Kronologi Bejo Sugiantoro Meninggal Dunia

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |21:22 WIB
CEO Deltras Beber Kronologi Bejo Sugiantoro Meninggal Dunia
Bejo Sugiantoro meninggal dunia usai bermain sepakbola (Foto: Instagram/@rachmatirianto)
A
A
A

SURABAYA – Kabar Bejo Sugiantoro meninggal dunia mengejutkan pencinta sepakbola Indonesia. CEO Deltras Sidoarjo, Amir Burhanuddin, lantas membeberkan kronologi berpulangnya eks Persebaya Surabaya itu.

Bejo diketahui meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/2/2025) sore WIB. Ayah dari Rachmat Irianto itu terkena serangan jantung saat bermain sepakbola di Lapangan SIER.

1. Legenda

Breaking News: Eks Timnas Indonesia Bejo Sugiantoro Meninggal Dunia

Amir menuturkan, Bejo sempat bermain sepakbola dengan beberapa beberapa koleganya, di antaranya Anang Ma'ruf dan Mursyid Effendi. Sempat tak sadarkan diri, pria berusia 47 tahun itu dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Royal Hospital, Surabaya.

"Tadi sore itu main sepakbola, terus enggak sadarkan diri,” kata Amir, dikonfirmasi wartawan pada Selasa (25/2/2025).

“Dibawa ke rumah sakit di depannya lapangan (SIER) itu, RS Royal Hospital," imbuhnya.

2. Tak Tertolong

Selama di rumah sakit, Bejo sempat mendapatkan pertolongan pertama. Namun, nyawanya tak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.20 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650227/isak-cetak-gol-liga-inggris-perdana-di-liverpool-arne-slot-hampir-nyerah-mau-ganti-pemain-dlu.webp
Isak Cetak Gol Liga Inggris Perdana di Liverpool, Arne Slot Hampir Nyerah Mau Ganti Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/08/timnas_indonesia_senior.jpg
Legenda Timnas Indonesia Sentil PSSI soal Pelatih Baru Garuda: Jangan Beli Kucing dalam Karung!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement