CEO Deltras Beber Kronologi Bejo Sugiantoro Meninggal Dunia

Bejo Sugiantoro meninggal dunia usai bermain sepakbola (Foto: Instagram/@rachmatirianto)

SURABAYA – Kabar Bejo Sugiantoro meninggal dunia mengejutkan pencinta sepakbola Indonesia. CEO Deltras Sidoarjo, Amir Burhanuddin, lantas membeberkan kronologi berpulangnya eks Persebaya Surabaya itu.

Bejo diketahui meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/2/2025) sore WIB. Ayah dari Rachmat Irianto itu terkena serangan jantung saat bermain sepakbola di Lapangan SIER.

1. Legenda

Amir menuturkan, Bejo sempat bermain sepakbola dengan beberapa beberapa koleganya, di antaranya Anang Ma'ruf dan Mursyid Effendi. Sempat tak sadarkan diri, pria berusia 47 tahun itu dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Royal Hospital, Surabaya.

"Tadi sore itu main sepakbola, terus enggak sadarkan diri,” kata Amir, dikonfirmasi wartawan pada Selasa (25/2/2025).

“Dibawa ke rumah sakit di depannya lapangan (SIER) itu, RS Royal Hospital," imbuhnya.

2. Tak Tertolong

Selama di rumah sakit, Bejo sempat mendapatkan pertolongan pertama. Namun, nyawanya tak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.20 WIB.