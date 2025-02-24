Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |06:15 WIB
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 akan menantang Timnas Korea Selatan U-17 di laga pertama Grup C Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-17 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga dilangsungkan di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 WIB dan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV.

1. Timnas Indonesia U-17 dan Timnas Korea Selatan U-17 Sama-Sama Tak Terkalahkan di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 dan Korea Selatan U-17 sama-sama tidak terkalahkan dalam semua laga yang dimainkan. Dari empat laga Grup C, Timnas Korea Selatan U-17 mendapatkan tiga menang dan satu imbang.

Satu-satunya hasil imbang didapatkan Timnas Korea Selatan U-17 saat bermain 2-2 dengan tuan rumah Timnas China U-17 di matchday terakhir Grup C. Bahkan jika tidak ada gol penalti Lee Ji-ho di menit 87, Timnas Korea Selatan U-17 akan kalah dari tuan rumah.

Meski begitu, Timnas Korea Selatan U-17 berhak lolos Piala Asia U-17 2025 sebagai juara grup kualifikasi karena unggul selisih gol atas China U-17. Sementara Timnas Indonesia U-17, mendapatkan dua menang dan satu imbang dari tiga pertandingan.

Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17. PSSI

Setelah menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menghancurkan Kepulauan Mariana Utara- dengan skor 10-0! Di laga terakhi fase  grup, Evandra Florasta dan kawan-kawan bermain 0-0 dengan Timnas Australia U-17.

Alhasil, Timnas Indonesia U-17 finis sebagai runner-up Grup G dengan tujuh angka, sama persis dengan Timnas Australia U-17 di puncak klasemen. Timnas Indonesia U-17 pun lolos ke Piala Asia U-17 2025 via jalur runner-up terbaik.

 

