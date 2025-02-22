Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025, Live di RCTI

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |15:40 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025, Live di RCTI
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru di Piala Asia U-17 2025 itu akan disiarkan live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan turut berlaga di ajang Piala Asia U-17 2025. Ajang itu akan dihelat di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025.

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

1. Timnas Indonesia U-17 Hadapi Lawan Berat

Timnas Indonesia U-17 dipastikan tergabung di Grup C pada Piala Asia U-17 2025. Lawan-lawan berat menanti skuad Garuda Asia di grup itu.

Timnas Indonesia U-17 akan berjumpa dengan Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan. Perjalanan Timnas Indonesia U-17 pun akan dimulai dengan menghadapi Korea Selatan U-17.

Laga seru itu akan digelar di Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 WIB. Kemenangan tentunya dibidik pasukan Nova Arianto demi membuka perjalanan dengan manis. Sebab, hanya tim di posisi 1 dan 2 pada klasemen akhir yang akan lolos ke perempatfinal.

2. Waspadai Lawan

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, waspadai para lawan. Pasalnya, mereka semua adalah juara grup di fase kualifikasi. Timnas Indonesia U-17 sendiri lolos ke Piala Asia U-17 2025 setelah menjadi salah satu dari lima runner up terbaik. 

"Kami berada satu grup dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan," kata Nova dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu (22/2/2025). 

"Mereka semua adalah tim-tim juara grup di kualifikasi, jadi kami harus benar-benar mempersiapkan diri dengan maksimal," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
