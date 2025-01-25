Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Harap Timnas Indonesia U-17 Dapat Lawan Uji Coba Berkualitas Jelang Piala Asia U-17 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |00:02 WIB
Nova Arianto Harap Timnas Indonesia U-17 Dapat Lawan Uji Coba Berkualitas Jelang Piala Asia U-17 2025
Nova Arianto berharap Timnas Indonesia U-17 dapat lawan uji coba berkualitas (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, berharap timnya mendapat lawan uji coba berkualitas jelang Piala Asia U-17 2025. Sebab, mereka akan bertemu lawan berat di fase grup.

Timnas Indonesia U-17 sedang merencanakan persiapan sebelum mentas di Piala Asia U-17 2025. Turnamen itu akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April.

1. Persiapan Ekstra

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Dengan sisa dua bulan lagi, Nova mengatakan persiapan ekstra bakal dilakukan. Ada dua pemusatan latihan (TC) yang akan dijalani, yakni di Yogyakarta pada Februari dan di Arab Saudi pada Maret 2025.

Selain itu, Nova juga sedang mencari lawan uji tanding untuk Timnas Indonesia U-17. Eks pemain Persib Bandung itu menginginkan pasukannya mendapat lawan yang berkualitas. 

"Semoga kami bisa mendapatkan lawan uji coba yang berkualitas, sehingga para pemain dapat semakin siap untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia nanti," ujar Nova dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (25/1/2025).

2. Undian

Ada pun, hasil drawing fase grup Piala Asia U-17 2025 sudah bisa diketahui pada Rabu 23 Januari 2025. Garuda Asia tergabung bersama Timnas Afghanistan U-17, Timnas Korea Selatan U-17, dan Timnsa Yaman U-17 di Grup C. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176995/nova_arianto-VAjD_large.jpg
Bukan Taktik, Nova Arianto Ungkap Faktor yang Dibutuhkan Timnas Indonesia U-17 untuk Kalahkan Brasil di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161076/momen_islom_ismoilov_menunjukan_kebesaran_tuhan_setelah_dua_pemain_timnas_uzbekistan_u_17_dikartu_merah_wasit_alieflbwi-pJaC_large.jpg
Kisah Pelatih Timnas Uzbekistan U-17 yang Tunjukkan Kebesaran Allah SWT saat Dicurangi Wasit di Final Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159438/nova_arianto_bicara_kondisi_terkini_timnas_indonesia_u_17_selama_tc_di_bali-KH9m_large.jpg
Nova Arianto Bicara Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/51/3136168/timnas_arab_saudi_u_17-z6J3_large.jpg
Arab Saudi Akan Jadi Tuan Rumah Piala Asia U-17 untuk 3 Edisi Sekaligus, hingga 2028!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/51/1638419/dengar-aspirasi-jurnalis-menpora-erick-thohir-gelar-sarasehan-dengan-wartawan-olahraga-dmu.jpg
Dengar Aspirasi Jurnalis, Menpora Erick Thohir Gelar Sarasehan dengan Wartawan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/03/02/kiper_persib_bandung_teja_paku_alam.jpg
Teja Paku Alam Beri Peringatan Keras Jelang Duel Panas Bali United vs Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement