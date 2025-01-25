Nova Arianto Harap Timnas Indonesia U-17 Dapat Lawan Uji Coba Berkualitas Jelang Piala Asia U-17 2025

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, berharap timnya mendapat lawan uji coba berkualitas jelang Piala Asia U-17 2025. Sebab, mereka akan bertemu lawan berat di fase grup.

Timnas Indonesia U-17 sedang merencanakan persiapan sebelum mentas di Piala Asia U-17 2025. Turnamen itu akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April.

1. Persiapan Ekstra

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Dengan sisa dua bulan lagi, Nova mengatakan persiapan ekstra bakal dilakukan. Ada dua pemusatan latihan (TC) yang akan dijalani, yakni di Yogyakarta pada Februari dan di Arab Saudi pada Maret 2025.

Selain itu, Nova juga sedang mencari lawan uji tanding untuk Timnas Indonesia U-17. Eks pemain Persib Bandung itu menginginkan pasukannya mendapat lawan yang berkualitas.

"Semoga kami bisa mendapatkan lawan uji coba yang berkualitas, sehingga para pemain dapat semakin siap untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia nanti," ujar Nova dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (25/1/2025).

2. Undian

Ada pun, hasil drawing fase grup Piala Asia U-17 2025 sudah bisa diketahui pada Rabu 23 Januari 2025. Garuda Asia tergabung bersama Timnas Afghanistan U-17, Timnas Korea Selatan U-17, dan Timnsa Yaman U-17 di Grup C.