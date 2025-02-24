Bojan Hodak Luapkan Emosi saat Disinggung soal Sanksi Beckham Putra karena Selebrasi di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tampak berapi-api saat ditanyai tanggapannya soal sanksi yang diberikan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI terhadap Beckham Putra. Bojan murka karena tak percaya sanksi itu diberikan ketika Persib akan menghadapi Madura United.

Sesuai dengan surat yang diterima, gelandang andalannya itu tidak boleh bermain selama tiga pertandingan ke depan akibat selebrasinya saat melawan Persija Jakarta. Beckham Putra tepatnya melakukan selebrasi ice cold alias pura-pura kedinginan saat Persib menahan Persija 2-2 di laga tersebut.

1. Bojan Hodak Emosi

“Ini sesuatu yang mengecewakan saya, karena dalam lima hari, saya berlatih bersama Beckham, lima hari kami melakukan segala persiapan dengan Beckham, dan semalam sebelum laga Komite Disiplin PSSI mengirimkan kabar bahwa Beckham terkena larangan bermain. Ini sulit dipercaya,” ujar Bojan usai pertandingan, dikutip Senin (24/2/2025).

Bojan mengaku sempat mengutarakan bahwa sepakbola bukan lah playstation yang mudah untuk menggonta-ganti pemain dengan pemain lainnya. Namun ketika ia tengah mempersiapkan Persib untuk pertandingan melawan Madura United, sanksi untuk Beckham tiba-tiba dikeluarkan.

“Ini sangat buruk dan tidak profesional. Ini seolah menunjukkan mereka tidak mengerti dengan apa yang terjadi,” sambung Bojan Hodak.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

“Ini adalah liga profesional dan mereka tidak bisa melakukan ini. Apakah itu provokasi? Mereka tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan,” lanjutnya.

Bojan merasa Komdis PSSI tidak belajar tiap tahun karena keputusan janggal ini terus berulang di setiap tahunnya. Pada musim sebelumnya, dialami Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez.

“Saya mengeluhkan ini dan setelah itu mereka memanggil saya. Mereka berkata 'oke ini kesalahan kami dan kami tidak akan melakukan ini lagi' tapi tadi mereka melakukannya lagi,” keluhnya.

Bojan juga mempertanyakan selebrasi Beckham yang membuatnya harus terkena sanksi. Bahkan harus sampai tiga pertandingan ke depan.

“Saya rasa jika di sepakbola Eropa, ada banyak pemain yang jika mencetak gol melakukan ini (selebrasi ice cold). Tapi sekarang di sini, itu membuahkan sanksi. Untuk ini, mereka harus memberi penjelasan, jangan tanyakan pada saya karena saya tidak tahu kenapa,” tandasnya.